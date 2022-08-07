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Війська РФ 24 лютого бомбардували порожні аеродроми: ЗСУ сховали авіацію і відправили в бій – Жданов

7 серпня 2022, 18:07

Коли Росія заявляла про нібито "знищення" авіації армії України, бойові літаки ПС ЗСУ трощили військові колони противника, сказав Олег Жданов.

літак ЗСУ, війська РФ
Генштаб використовував дані розвідок Заходу та вчасно сховав бойові літаки ЗСУ - Жданов / Колаж Facebook/kpszsu, Reuters

Генштаб Збройних сил України на момент початку повномасштабної війни з Росією використовував дані розвідок Заходу і ухвалив потрібні заходи для збереження бойової авіації. Тому російські війська фактично бомбили порожні аеродроми. Водночас українська авіація вже працювала проти окупантів. І коли Москва говорила про знищення військових літаків ПС ЗСУ, вони вже трощили ворожі колони. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

На своєму YouTube-каналі у неділю, 7 серпня, він розповів про те, що в ніч на 24 лютого, коли Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України, окупанти били по порожніх аеродромах. Українську авіацію сховали заздалегідь, і вона, залишившись цілою, вступила в бій із загарбниками.

"У ніч на 24 лютого, коли по Україні наносився масований ракетно-бомбовий удар, всі наші аеродроми були порожні, там нашої авіації не було. Саме тому наша авіація залишилася цілою і вже вступила в бій з Російською Федерацією. До речі, знову помилка обстановки або оцінки противника з боку Росії зіграла з ними злий жарт і дала нам величезну підмогу в перші тижні війни", - пояснив ситуацію Жданов.

Також він зазначив, що на початку великої війни росіяни казали про, мовляв, знищення українських повітряних сил. А в цей же час авіація ЗСУ трощила колони ворога.

"Тому вони (війська РФ) практично нічого не знищили. Так, вони пошкодили інфраструктуру, частина аеродромів була виведена з ладу, але повітряні сили залишилися цілі, тому що Генштаб вжив своєчасних заходів з порятунку нашої авіації, і це спрацювало", - підкреслив Олег Жданов.

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Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов 5 серпня розповів про те, що РФ пішла ва-банк у війні проти України. За словами чиновника, окупанти перекидають сили і засоби навіть з Далекого Сходу та Уралу. У Кремлі вважають, що російська держава, мовляв, не повинна програти цю війну.

Секретар РНБО Данілов також прокоментував ситуацію з планами України щодо проведення контрнаступальної операції. Як сказав Данілов, терміни операції встановлюють військові разом з Верховним головнокомандувачем військами Зеленським. Потрібно почекати, як надалі розвиватимуться події.

Глава держави Володимир Зеленський 7 серпня розповів, що армія України минулого тижня досягла значних результатів у руйнуванні ворожої логістики та тилових баз РФ. Як уточнив президент, ЗСУ звільнили вже 1060 населених пунктів.

Інші новини:

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