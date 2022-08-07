Війська РФ 24 лютого бомбардували порожні аеродроми: ЗСУ сховали авіацію і відправили в бій – Жданов

Генштаб використовував дані розвідок Заходу та вчасно сховав бойові літаки ЗСУ - Жданов / Колаж Facebook/kpszsu, Reuters

Генштаб Збройних сил України на момент початку повномасштабної війни з Росією використовував дані розвідок Заходу і ухвалив потрібні заходи для збереження бойової авіації. Тому російські війська фактично бомбили порожні аеродроми. Водночас українська авіація вже працювала проти окупантів. І коли Москва говорила про знищення військових літаків ПС ЗСУ, вони вже трощили ворожі колони. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

На своєму YouTube-каналі у неділю, 7 серпня, він розповів про те, що в ніч на 24 лютого, коли Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України, окупанти били по порожніх аеродромах. Українську авіацію сховали заздалегідь, і вона, залишившись цілою, вступила в бій із загарбниками.

"У ніч на 24 лютого, коли по Україні наносився масований ракетно-бомбовий удар, всі наші аеродроми були порожні, там нашої авіації не було. Саме тому наша авіація залишилася цілою і вже вступила в бій з Російською Федерацією. До речі, знову помилка обстановки або оцінки противника з боку Росії зіграла з ними злий жарт і дала нам величезну підмогу в перші тижні війни", - пояснив ситуацію Жданов.

Також він зазначив, що на початку великої війни росіяни казали про, мовляв, знищення українських повітряних сил. А в цей же час авіація ЗСУ трощила колони ворога.

"Тому вони (війська РФ) практично нічого не знищили. Так, вони пошкодили інфраструктуру, частина аеродромів була виведена з ладу, але повітряні сили залишилися цілі, тому що Генштаб вжив своєчасних заходів з порятунку нашої авіації, і це спрацювало", - підкреслив Олег Жданов.

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Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов 5 серпня розповів про те, що РФ пішла ва-банк у війні проти України. За словами чиновника, окупанти перекидають сили і засоби навіть з Далекого Сходу та Уралу. У Кремлі вважають, що російська держава, мовляв, не повинна програти цю війну.

Секретар РНБО Данілов також прокоментував ситуацію з планами України щодо проведення контрнаступальної операції. Як сказав Данілов, терміни операції встановлюють військові разом з Верховним головнокомандувачем військами Зеленським. Потрібно почекати, як надалі розвиватимуться події.

Глава держави Володимир Зеленський 7 серпня розповів, що армія України минулого тижня досягла значних результатів у руйнуванні ворожої логістики та тилових баз РФ. Як уточнив президент, ЗСУ звільнили вже 1060 населених пунктів.

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