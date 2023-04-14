"Українці тримають мирне небо над Будапештом": У МЗС відповіли на цинічний випад Орбана

У Міністерстві закордонних справ прокоментували цинічну заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна нібито є фінансово неспроможною державою.
Угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн, в той час як сама Угорщина отримує чималі гроші від ЄС для підтримки своєї економічної стабільності, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко в Facebook.
"Чергова антиукраїнська заява. Зовсім не дивуємося, що вона отримала миттєву схвальну реакцію в Москві. Цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн, в той час, як сама Угорщина отримує чималі гроші від Європейського Союзу для підтримки своєї економічної стабільності. Закликаємо Віктора Орбана подивитися в очі: підтримка України - не благодійність", — написав Ніколенко.
У МЗС підкреслили, що підтримуючи Україну, Європа інвестує, перш за все, у свою власну безпеку.
"Угорська влада повинна бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами", — заявив Ніколенко.
Безпардонна Заява Орбана
Раніше Орбан назвав Україну "фінансово неіснуючою". За його словами, Європа змушена фінансувати багато українських потреб і без підтримки партнерів війна відразу закінчиться.
Раніше Віктор Орбан заявляв, що українці можуть воювати, поки США будуть підтримувати їх зброєю і грошима.
При цьому він підкреслив, що Угорщина вже зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, а також поскаржився на те, що зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.
Також в Інтернеті з'явилася фотографія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в шарфі з картою "великої Угорщини", на якій позначені території, що належать Україні та Румунії – Закарпаття та Трансільванія. Сам Орбан пізніше намагався виправдатися за свій вчинок.
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