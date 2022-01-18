Санкцій проти Північного потоку-2 найближчим часом не буде, бо це роз’єднає союзників – Сенат США

Санкцій проти Північного потоку-2 найближчим часом очікувати не варто, заявили у США / Reuters

Запроваджувати санкції проти Північного потоку-2 зараз не на часі. Це може роз’єднати США, Німеччину та інших союзників у Європі в той час, коли потрібно зберігати єдність Заходу у відносинах з Росією.

Тому у Сенаті США вважають, що найближчим часом не варто очікувати санкцій проти Північного потоку-2. Про це заявила сенатор від Демократичної партії Джин Шахін (штат Нью-Гемпшир) після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, пише УНІАН.

Також, за її словами, обмежувальні заходи проти газопроводу поки не запроваджуватимуть, щоб не втратити потенційних важелів тиску на президента Росії Володимира Путіна.

При цьому вона нагадала, що Конгрес виступає проти газопроводу Північний потік-2.

"Ми розглядаємо його як довготермінову енергетичну загрозу для Європи. Проте, зараз пріоритет – відправити важливе повідомлення Володимиру Путіну і Росії, і треба триматися якомога ближче з нашими союзниками, коли ми надсилатимемо узгоджене повідомлення", – наголосила сенатор. Реклама

Крім цього, сенатор-демократ Емі Клобучар (штат Міннесота) розповіла, що адміністрація президента США Джо Байдена вивчає, які обмежувальні заходи може застосувати проти Російської Федерації. У тому числі у США аналізують усі сектори економіки Росії, які можуть потрапити під санкції. Але обмеження будуть найбільш ефективними, якщо їх впроваджуватимуть у співпраці з союзниками, наголосила сенатор.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 17 січня, зустрівся з делегацією американських сенаторів. Сторони обговорили, зокрема, безпекову ситуацію навколо України.

Раніше Німеччина заявила, що у разі широкомасштабної агресії Росії проти України можуть бути введені заходи проти газопроводу Північний потік-2. Відповідну заяву зробила очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Також раніше повідомлялося, що Сенат США не підтримав законопроєкт республіканця Теда Круза про санкції проти Північного потоку-2. Для його затвердження не вдалося набрати необхідних 60 голосів під час засідання Сенату.

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