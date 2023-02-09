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"Ми готові до такого сценарію": Данілов заявив, що РФ може атакувати шляхи постачання зброї Україні

9 лютого 2023, 23:16
Данілов підкреслив, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну ніхто не вірив. Проте наша країна дала гідну відсіч росіянам. Так буде і цього разу.
'Ми готові до такого сценарію': Данілов заявив, що РФ може атакувати шляхи постачання зброї Україні
Данілов заявив, що РФ може атакувати шляхи постачання зброї Україні / УНІАН, Міноборони РФ

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що у російських загарбників немає сил для захоплення української столиці, проте окупанти можуть атакувати логістичні шляхи постачання зброї в західних областях України.

"Вони не мають сил для захоплення Києва. Більше того, наше суспільство цього не допустить. Щодо західних областей, вони спробують перерізати нам шляхи постачання зброї. Ми готові до такого сценарію, розуміємо, що відбувається і дамо гідну відсіч", - розповів Данілов у інтерв’ю азербайджанському виданню Report.

Секретар РНБО також нагадав, що 24 лютого, коли розпочалася активна фаза війни з Росією, в Україну ніхто не вірив. Всі вважали, що Україна за короткий проміжок часу програє цю війну.

"Усі повірили в силу Путіна, у те, що в нього друга за силою армія у світі, що він забере собі Україну. Ми ж довели, що здатні захищати свою країну, і захищатимемо її й надалі", - наголосив Данілов.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти накопичують сили для того, щоб піти в новий масований наступ. "Окупанти накопичили остаточні сили для фінальної, як вони вважають, битви. Бо потім воно ще буде продовжуватися, але вони вже будуть фатально розуміти, що все закінчиться на кордонах 1991 року", - упевнений Подоляк.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, на річницю повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники хочуть відзвітувати перед своїм населенням про якісь здобутки на війні, а тому готуються до максимальної ескалації.

Як повідомляло видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ, російська армія протягом найближчих 10 днів має намір здійснити черговий масштабний наступ з метою захопити весь Донбас. Окупанти це хочуть зробити, поки Україна ще не отримала потужні танки від західних партнерів.

Більше новин про повторний наступ РФ:

війна в Україні Олексій Данілов війна Росії та України
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