Росія готова припинити війну в "одну мить": у Путіна назвали умову

За словами Пєскова, Україна була обізнана про ці умови.
Росія готова припинити воєнні дії в Україні. Як заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков для цього, Київ нібито повинен виконати список вимог.
"Україна була обізнана про ці умови. І їм сказали, що все це може бути припинено в одну мить", - заявив Пєсков, пише Reuters.
Москва вимагає від Києва:
- припинення військових дій,
- зміни Конституції для закріплення нейтралітету,
- визнання Криму російською територією,
- визнання "ЛНР" і "ДНР" в якості незалежних держав.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російським президентом Володимиром Путіним на території Туреччини. Зустріч Зеленського з лідером РФ може відбутися в Анкарі або Стамбулі.
Крім цього, сьогодні, 7 березня, відбудеться третій раунд переговорів української та російської делегацій щодо війни в Україні, зустріч стартує о 16:00. Сторони планують говорити про гуманітарні коридори.
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