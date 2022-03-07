Розстріляли і переїхали танком: на Запоріжжі кадирівці жорстоко вбили працівників Укрпошти

Російські військові розстріляли і переїхали танком двох працівників Укрпошти/ Фото ілюстративне, Reuters

На Запоріжжі кадирівці спочатку розстріляли, а потім переїхали танком автомобіль Укрпошти, який розвозив людям пенсії. Двоє працівників, які були в авто, загинули.

Про подію, яка сталася 5 березня, розповіла в понеділок, 7 березня, Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

"Співробітники Укрпошти розвозили пенсії̈ та пошту за маршрутом, який проходить через населенні пункти Оріхів, Омельник, Єгорівка та Новоселівка. По дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка на зустріч цивільній машині виїхав танк", – йдеться у повідомленні.

Щоб пропустити ворожу техніку, водій автомобіля взяв трохи вправо. Та після цього російські окупанти здалеку відкрили вогонь по цивільному авто, а потім ще й переїхали його. Чоловік і жінка, які були в автомобілі пошти, загинули.

Працівники Укрпошти 6 березня поїхали на місце трагедії, оскільки мали надію, що можливо хтось вижив. Проте їхні сподівання не справдилися. На місці вони лише встигли зробити фото, і одразу були змушені звідти поїхати, адже наближалася ворожа військова техніка.

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Тіла загиблих поки що забрати неможливо.

"Розбита машина з тілами загиблих залишилася стояти у полі. За словами працівників Укрпошти – це були військові-кадирівці. У зв’язку з проведенням бойових дій на цій ділянці місцевості та пересуванням військової техніки окупантів, евакуація тіл загиблих на даний час неможлива", – зазначається у повідомленні.

Раніше Главред розповідав про 11-річного хлопчика, який сам зміг добратися із Запоріжжя до українсько-словацького кордону. Там йому допомогли волонтери. Дитина була змушена тікати від війни, при цьому батьки хлопчика були змушені лишитися в Україні.

Нагадаємо, Запорізька АЕС і саме місто Енергодар, де вона розташована, перебувають під контролем окупантів. Ворог використовує атомну електростанцію як військову базу. Зокрема, на ЗАЕС ворог вже розмістив 500 своїх людей, ще 1000 загарбників – у самому Енергодарі.

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