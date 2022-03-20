Росія щодня зазнає божевільних втрат в Україні: у західній розвідці надали цифри

Росія щодня несе божевільні втрати в Україні / Reuters

За оцінками Західної розвідки, щодня в Україні близько 1000 російських солдатів гине або отримує поранення.

При цьому Росія застосувала в Україні вже 75% своїх боєздатних сил, з яких приблизно третина більше не боєздатні, пише американське видання The Washington Post.

Колишній морський піхотинець армії США і аналітик Інституту досліджень зарубіжної політики Роб Лі зазначає, що з 168 батальйонних тактичних груп російської армії 120 вже воюють в Україні, що становить близько 100 000 солдатів з 190 000, відправлених в Україну.

Це означає, що Росія вже ввела у війну 75% боєздатних резервів.

Попри те, що Росія не оновлює дані про загиблих громадян після озвучених 498, за оцінками Західної розвідки, ймовірно, щонайменше, 7 000 росіян були вбиті і до 20 000 поранені. Разом з тим, український штаб говорить про вдвічі більшу цифру.

"При відсутності істотного прогресу на місцях і враховуючи масштаби втрат, військова кампанія Росії незабаром може виявитися нежиттєздатною, а війська не зможуть просунутися, оскільки їм не вистачає живої сили, поставок і боєприпасів", - вважають аналітики і чиновники.

читайте такожПередній край оборони завалений трупами окупантів: РФ несе небачені втрати у війні в УкраїніЗа їх словами, наступні два тижні можуть стати критичними для визначення результату всієї війни, якщо Росія не зможе швидко поліпшити свої лінії поставок, привезти підкріплення і зміцнити занепад сил бойових дій на місцях.

"Я не думаю, що українські сили можуть витіснити російські збройні сили з України, але я також не думаю, що російські сили зможуть захопити більшу частину України", - вважає Роб Лі.

Нагадаємо, що в соцмережах росіяни обговорюють, скільки військових загинуло в Україні. Зокрема, колосальні втрати в 331-му повітряно-десантному полку, який дислокується в Костромі.

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