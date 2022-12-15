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Росія без Путіна: еліти в РФ не випускають диктатора до людей - військовий ЗСУ

15 грудня 2022, 08:42
Російська еліта тестує реакцію глибинного російського народу на відсутність царя в ефірі, розповів Кирило Сазонов.
Володимир Путін
Еліти в РФ не випускають диктатора до людей / сайт Кремля

Російський президент Володимир Путін не виступатиме на великій прес-конференції. Швидше за все, йому просто нічого сказати. Серед інших причин – стан здоров'я.

Рішення було прийнято попри те, що вже був зрежисований список питань і відповідей, заявив у коментарі 24 каналу військовий ЗСУ Кирило Сазонов.

За його словами, ситуація в РФ дуже погана – і з економікою, і з мобілізацією, і з війною в Україні, з міжнародною ізоляцією, і з дипломатією.

"Тому ніякі заготовлені питання і відповіді не рятують. Дійсно сказати нічого, тому доводиться мовчати", - зазначив Сазонов.

Також він розповів про конспірологічну теорію, згідно з якою російська еліта тестує реакцію глибинного російського народу на відсутність царя в ефірі.

"Чи будуть переживати, засмучуватися, нудьгувати – або всім пофіг. Якщо пофіг, значить можна його вилучати з обігу як стару купюру", – підсумував Сазонов.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна. У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт. Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Володимир Путін Кирило Сазонов
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