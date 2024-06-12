Rheinmetall у 2024 році запустить в Україні виробництво БМП Lynx - Handelsblatt

Німецька збройова корпорація Rheinmetall у рамках "Конференції з відновлення України" в Берліні домовилася з офіційним Києвом про початок виробництва бойових машин піхоти моделі Lynx. Про це написали кореспонденти німецького видання Handelsblatt.
"Ми виготовимо перший Lynx уже цього року", - заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.
Природно, що і український чиновник, і генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер не уточнили нічого про місце розташування виробництва - через питання безпеки.
Lynx - власна розробка корпорації Rheinmetall (і її вперше було презентовано 2016 року). Ця модель має модульну конструкцію і може бути оснащена різним озброєнням.
Lynx зазвичай використовують як бойову машину піхоти або як зенітний танк із гарматою калібру від 30 до 35 міліметрів (він також може бути озброєний 120-міліметровою танковою гарматою Leopard).
У грудні 2023 року Паппергер конкретно розповідав про плани запустити виробництво бронетехніки в Україні і говорив - мовляв, перші 10 бронетранспортерів Lynx для України вже виготовляють у Німеччині та Угорщині в межах спільного виробництва.
Що відомо про Rheinmetall?
Rheinmetall AG - німецький концерн, утворений 13 квітня 1889 року. Це один із найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі. Здебільшого концерн займається виробництвом військової техніки, озброєння та виробництвом комплектуючих для автомобілів, пише Вікіпедія.
Завод Rheinmetall в Україні
У березні 2024 року ЗМІ писали, що німецький машинобудівний концерн Rheinmetall веде переговори з Україною про будівництво танкового заводу на українській землі.
Видання Der Spiegel зазначало, що завод Rheinmetall може бути побудований в Україні приблизно за 200 мільйонів євро. Він міг би виробляти до 400 основних бойових танків Panther на рік.
У травні стало відомо, що Укроборонпром і Rheinmetall уклали контракт на створення в Україні танкового заводу.
Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити спільне підприємство з Україною ще наприкінці вересня.
Повідомляли, що підприємство базуватиметься в Києві.
У жовтні 2023 року АТ "Українська оборонна промисловість" і концерн Rheinmetall зареєстрували спільне підприємство - ТОВ "Рейнметалл - Українська оборонна промисловість". Воно має допомогти з місцевим виробництвом обладнання, обслуговуванням і ремонтом західного озброєння.
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