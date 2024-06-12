Rheinmetall у 2024 році запустить в Україні виробництво БМП Lynx - Handelsblatt

Німецький оборонний концерн Rheinmetall на "Конференції з відновлення України в Берліні" домовився з Україною про початок виробництва БМП Lynx.

https://glavred.net/world/rheinmetall-v-2024-godu-zapustit-v-ukraine-proizvodstvo-bmp-lynx-handelsblatt-10572410.html Посилання скопійоване

Rheinmetall робитиме в Україні БМП Lynx - ЗМІ / колаж Главред, фото УНІАН і "Вікіпедія"

Німецька збройова корпорація Rheinmetall у рамках "Конференції з відновлення України" в Берліні домовилася з офіційним Києвом про початок виробництва бойових машин піхоти моделі Lynx. Про це написали кореспонденти німецького видання Handelsblatt.

"Ми виготовимо перший Lynx уже цього року", - заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

Природно, що і український чиновник, і генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер не уточнили нічого про місце розташування виробництва - через питання безпеки.

відео дня

Lynx - власна розробка корпорації Rheinmetall (і її вперше було презентовано 2016 року). Ця модель має модульну конструкцію і може бути оснащена різним озброєнням.

Lynx зазвичай використовують як бойову машину піхоти або як зенітний танк із гарматою калібру від 30 до 35 міліметрів (він також може бути озброєний 120-міліметровою танковою гарматою Leopard).

У грудні 2023 року Паппергер конкретно розповідав про плани запустити виробництво бронетехніки в Україні і говорив - мовляв, перші 10 бронетранспортерів Lynx для України вже виготовляють у Німеччині та Угорщині в межах спільного виробництва.

Що відомо про Rheinmetall? Rheinmetall AG - німецький концерн, утворений 13 квітня 1889 року. Це один із найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі. Здебільшого концерн займається виробництвом військової техніки, озброєння та виробництвом комплектуючих для автомобілів, пише Вікіпедія.

Завод Rheinmetall в Україні

У березні 2024 року ЗМІ писали, що німецький машинобудівний концерн Rheinmetall веде переговори з Україною про будівництво танкового заводу на українській землі.

Видання Der Spiegel зазначало, що завод Rheinmetall може бути побудований в Україні приблизно за 200 мільйонів євро. Він міг би виробляти до 400 основних бойових танків Panther на рік.

У травні стало відомо, що Укроборонпром і Rheinmetall уклали контракт на створення в Україні танкового заводу.

Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити спільне підприємство з Україною ще наприкінці вересня.

Повідомляли, що підприємство базуватиметься в Києві.

У жовтні 2023 року АТ "Українська оборонна промисловість" і концерн Rheinmetall зареєстрували спільне підприємство - ТОВ "Рейнметалл - Українська оборонна промисловість". Воно має допомогти з місцевим виробництвом обладнання, обслуговуванням і ремонтом західного озброєння.

Вас може зацікавити таке:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред