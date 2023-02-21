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"РФ жадає території України": у Мережу злили секретні записки Буша за 2009 рік

21 лютого 2023, 02:05
РФ заздалегідь планувала анексію Криму, попереджав Джордж Буш-молодший.
Джрдж Буш
Джрдж Буш / Скріншот

Сорок третій президент США Джордж Буш ще в 2009 році попереджав про те, що в планах Росії – захоплення територій України.

Таке застереження він залишив своєму наступнику Бараку Обамі. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

"Індія - друг. Пакистан - ні. Не вірте Північній Кореї чи Ірану, але говорити краще, ніж мовчати. Слідкуйте за Росією: вона жадає території свого сусіда України", — йдеться в розсекречених документах, переданих у 2009 році Джорджем Бушем своєму наступнику - Бараку Обамі.

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При цьому Буш пророчо писав про те, що ареною протистояння стане півострів Крим.

"Спроби Росії кинути виклик територіальній цілісності України, особливо в Криму, який на 59 відсотків складається з етнічних росіян і де базується Чорноморський флот ВМФ Росії, повинні бути попереджені", — попереджав Буш.

Нагадаємо, президент США Джо Байден побував з візитом в Україні. В ході візиту до Києва Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів.

"Анонсований сьогодні пакет включає боєприпаси для HIMARS і гаубиць, більше Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань", — сказав Байден.

Раніше в Адміністрації президента США раніше розглядали можливість того, щоб Джо Байден під час свого візиту до Європи негласно перетнув кордон з Україною.

Про це пише видання Politico з посиланням на помічників американського президента.

За даними Bloomberg, американський лідер відвідає Польщу напередодні річниці вторгнення Росії в Україну.

Читайте більше:

Джордж Буш війна Росії та України
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