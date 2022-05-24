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РФ закриває рот матерям загиблих солдатів: синів "продають" за 5 млн рублів

24 травня 2022, 16:39

У Росії багато жінок радіють грошам, які виплачує місцева влада в якості компенсації за загибель їхнього сина на війні в Україні.

РФ грішми закриває рота матерям загиблих солдатів / Скріншот, УНІАН

Російські жінки зізнаються, що готові мовчати і пробачити Путіну загибель своїх синів на війні в Україні. Для цього їм необхідно 5 млн рублів. Про це йдеться у спецвипуску російського проекту "Скажи Гордєєвій".

Одна з жінок, яка брала участь в проекті, розповіла ведучій про те, як влада змушує мовчати матерів загиблих синів або тих, хто потрапив у полон. Вона припускала, що жінки просто боятися говорити, але як виявилося, вся справа в грошах.

"У чатах, в яких я перебуваю, в тому числі, Таманської дивізії, одна з мам сказала, що "Путін оцінив життя мого сина в 5 мільйонів. Навіщо мені далі рухатися, просторікувати, якщо я отримаю ці гроші?". Я кажу: а інші діти? А сироти? Там скільки сиріт загинуло 20-річних?",- каже жінка.

Такі жінки навіть не розглядають можливість допомогти іншим матерям і дітям, які також можуть втратити життя.

Але є й такі жінки, які відмовляються від грошей заради своїх рідних.

"Я сказала, мені не потрібні ваші гроші. Дайте мені підписку, я підпишу будь-які папери і відмовлюся від будь-яких цих грошей. Дайте мені або тіло, або живого", - додала жінка.

За даними Генштабу з початку повномасштабної війни в Україні було ліквідовано 29 350 російських солдатів.

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Нагадаємо, за даними української розвідки, російські загарбники не виплачують гроші за вбитих мобілізованих в "ДНР" і "ЛНР". Вони спалюють тіла місцевих новобранців і російських добровольців, щоб приховати точну кількість загиблих.

Окупанти намагаються знайти будь-які можливості, щоб вибратися з поля бою. Вони навіть готові йти на крайнощі і самі себе калічити. Один з рашистів всерйоз розмірковував над тим, як забити собі осколок в ногу, щоб потім отримати 3 млн рублів.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін російське вторгнення
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