"Заб’ю собі уламок в ногу молотком": орки шукають нові методи, як чкурнути з фронту з компенсацією

Ои шукають нові методи, як чкурнути з фронту з компенсацією/ Reuters

Російські загарбники готові йти на крайнощі і самим себе калічити, аби лише пошвидше втекти з України. При цьому вони ще й розраховують за свої неіснуючі "подвиги" на фронті отримати виплату від РФ у 3 мільйони рублів.

Нову цікаву розмову окупанта зі своєї дівчиною перехопила Служба безпеки України. Орк цілком серйозно роздумує про те, як самому себе поранити, щоб не воювати проти ЗСУ.

"Та я думаю вдарити [неценз.] об якийсь кут собі руку і поїхати. Сказати, що мені уламком перебило її. І додому з трьома лямами... Або забити [неценз.] собі самому в ногу уламок, молотком забити", – каже окупант своїй дівчині, роздумуючи, як же краще себе покалічити.

При цьому дівчина пропонує, щоб він просто вистрілив собі в ногу, але загарбник відповідає, що тоді це буде самостріл і це "не пройде".

Нагадаємо, російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат живої сили у війні проти України. При цьому вони навіть не витрачають час на те, щоб ідентифікувати загиблих. Як розповів у телефонній розмові своєму товаришу один із російських загарбників, рашисти просто скидають тіла загиблих солдат РФ на купи в ангари.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія змінює тактику і намагається усунути те, що стримує її прогрес у наступі на Україну. Знесилені російські підрозділи, які безуспішно намагалися здійснювати наступ на північному сході України, були змушені об’єднати та передислокувати.

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