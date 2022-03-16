Росія не платить компенсації за вбитих мобілізованих з ОРДЛО і спалює тіла - розвідка

На окупованому Донбасі триває примусова мобілізація до "ЛДНР" / УНІАН

Російські загарбники не виплачують гроші за вбитих мобілізованих до "ДНР" та "ЛНР". Вони спалюють тіла місцевих новобранців і російських добровольців, щоб приховати точну кількість загиблих. Мобілізація до 1 Армійського корпусу Росії триває - людей без підготовки направляють у гарячі точки. Втрати серед новобранців - 70-80%. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"У тимчасово окупованому Луганську відкрито пункт видачі тіл загиблих "мобілізованих" жителів окупованих територій в магазині "Копійка". Видачею тіл займається так звана "поліція" російської окупаційної армії", - вказано у повідомленні ГУР.

Крім того, за даними розвідки, родичам видають тільки свідоцтво про смерть і дозвіл на поховання. Документи про те, як і за яких обставин вони загинули, не надаються.

Як стверджують в ГУР, окупанти кажуть родичам загиблих мобілізованих в "ЛДНР" про те, що компенсацій через смерть їх близьких не передбачено. Навіть у тому випадку, якщо у вбитих був російський паспорт.

Родичам загиблих росіян офіційно обіцяна виплата 12 мільйонів рублів.

"Таке ставлення викликає обурення серед місцевого населення, але "поліція" окупантів не звертає уваги на ці настрої", - кажуть у розвідці.

Примусова мобілізація у Донецькій області до 1 Армійського корпусу триває. Новобранців відправляють в найгарячіші точки без підготовки.

"Переважна частина "новобранців" відправляється в найгарячіші точки без відповідної підготовки. В основному їх використовують на передовій для розчищення перешкод і риття окопів", - кажуть в ГУР.

Вказується, що рівень забезпечення і їжі вкрай низький. Втрати серед новобранців - 70-80%.

"Щоб приховати реальну кількість загиблих, окупанти використовують Донецький металургійний комбінат для спалення трупів місцевих новобранців і добровольців, які прибули з Росії. Точна кількість спалених невідома", - підкреслили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Раніше СБУ опублікувала чергове перехоплення розмови російського військового, імовірно, з його дружиною. У діалозі він сказав, що російська влада "кинула" своїх солдатів і навіть нормально не забезпечує їх їжею.