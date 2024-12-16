РФ виводить солдатів із Дамаска: у FT з'ясували, що буде з посольством і авіабазою Хмеймім

Майбутнє російської присутності в Сирії поки що незрозуміле.

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Росія виводить сотні солдатів із Дамаска / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Скільки своїх солдатів РФ вивела із Сирії

Яка доля чекає на авіабазу Хмеймім

Після переговорів із новим керівництвом Сирії Росія вивезла з регіону Дамаска щонайменше 400 солдатів. Ведуться переговори про евакуацію більшої кількості солдатів по всій Сирії. Доля російської присутності в Сирії поки що незрозуміла.

Як пише Financial Times із посиланням на члена політбюро "Хайат Тахрір аш-Шам" Камала Лабабіді, цього тижня російські військові посланці зустрілися з представниками організації, щоб домовитися про безпечний прохід конвою.

відео дня

Зазначається, що російські солдати були розміщені в штаб-квартирі Четвертої дивізії сирійської армії в Кудсаї, передмісті столиці. Крім того, російські солдати, дислоковані в посольстві в Дамаску, також залишили країну впродовж минулого тижня.

Росіяни покинули Дамаск у колоні наземним транспортом до московської авіабази Хмеймім на північному заході Сирії. Звідти літаки доставили солдатів назад у Росію.

На відео, наданому ЗМІ, видно, як колона з майже 100 одиниць військової техніки залишає район Дамаска, включно з бронемашинами, тракторами, паливозаправниками, мобільними медичними підрозділами та іншими.

За даними FT, майбутнє російської присутності в Сирії неясне. Кремль надав війська для підтримки сирійського диктатора Башара Асада, але відхід з Дамаска є ознакою того, що вона згортає свою присутність.

Що буде з посольством РФ у Сирії

Закриття посольства Росії не планується. Однак, за словами Лабабіді, російський чиновник повідомив йому про скорочення дипломатичної активності.

За словами джерел, кілька відомих сирійських сімей, близьких до режиму Асада, також ховаються в російському посольстві в Дамаску під захистом Москви.

Що буде з російськими базами в Сирії

Росія поки що не евакуює авіабазу Хмеймім, а скоріше відкликає персонал з інших баз, розташованих там, сказав Лабабіді.

Видання зазначає, що втрата авіабази Хмеймім і військово-морської бази Росії в Тартусі стала б стратегічною проблемою для РФ, яка використовує їх як логістичні центри для своєї діяльності в Середземномор'ї та Африці.

Аналітики припускають, що в обмін на збереження цих баз Росія може запропонувати новому сирійському уряду гроші, енергоносії або корисні копалини, а також політичну підтримку.

Що відбувається в Сирії - головне

Як повідомляв Главред, у Сирії впав правлячий режим диктатора Башара Асада, який підтримувала Російська Федерація.

Російські війська почали масово залишати Сирію, евакуюючи кораблі з бази в Тартусі і перекидаючи залишки озброєння літаками з Хмейміма.

Як повідомили в ГУР України, російські військові задіяли караван військово-транспортних бортів, на які вантажать залишки військ, озброєнь і військової техніки в Сирії.

Президент США Джо Байден назвав крах режиму Асада "фундаментальним актом справедливості". Водночас він оголосив, що США здійснили авіаудари по позиціях терористичної організації ІДІЛ, щоб запобігти спробам використати вакуум влади для відновлення їхньої сили.

Володимир Зеленський заявив, що режим Башира Асада в Сирії впав, тому що майже 800 тисяч російських військових воюють в Україні.

Колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Марк Гертлінг в інтерв'ю CNN заявив, що повалення режиму Асада призведе до втрати Росією її військових баз у Сирії. Це значно зменшить її вплив у Середземноморському регіоні та обмежить можливості здійснювати геополітичний тиск.

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Хто такий Башар Асад? Башар Хафез аль-Асад - сирійський державний діяч, політик. Шістнадцятий президент Сирії. Керував країною з 17 липня 2000 року по 8 грудня 2024 року. Син Хафеза Асада, який правив Сирією майже 30 років - з 1971 по 2000 рік. Останні роки режим Асада активно підтримувала Росія. У ніч із 7 на 8 грудня 2024 року на тлі подій, у рамках яких сирійська збройна опозиція взяла столицю Сирії місто Дамаск, залишив країну і зник у невідомому напрямку. Режим Асада впав, пише Вікіпедія.

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