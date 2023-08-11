УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

РФ веде в Україні імперіалістичну війну, як у 17 столітті - Шольц

Анна Ярославська
11 серпня 2023, 07:21 оновлено 11 серпня, 07:31
51
Якщо країни почнуть зазіхати на частину інших держав і діяти як Росія, "виникне пожежа, яку ми не зможемо погасити", вважає канцлер Німеччини.
Олаф Шольц
Путін напав на Україну виключно через свої імперіалістичні мотиви, сказав Олаф Шольц / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що німецький уряд робить все можливе, щоб допомогти Україні захистити себе і уникнути поширення війни в інші країни. При цьому він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін веде імперіалістичну війну.

За словами Шольца, Німеччина намагається проводити "дуже відповідальну політику".

"При всіх рішеннях, які ми ухвалюємо, ми запобігаємо те, щоб дійшло до ескалації, до війни між Росією і НАТО; дбаємо про те, щоб війна залишалася війною між Росією та Україною. Але ми надаємо підтримку Україні, яка обороняється", - сказав канцлер під час спілкування з жителями Ерфурта, земля Тюрінгія, повідомляє Укрінформ.

відео дня

Шольц заявив, що Росія напала на Україну виключно через свої імперіалістичні мотиви та просто хоче захопити частину території сусідньої країни, як це сталося в 17-19 століттях.

Шольц додав, що російський диктатор Путін сам про це написав - господар Кремля впевнений, що Україна і Білорусь повинні належати Росії.

Німецький канцлер нагадав, що сформовані кордони країн в Європі — міжнародно визнані та оформлені. Він підкреслив, що якщо інші країни почнуть зазіхати на частину інших держав і діяти як Росія, "виникне пожежа, яку ми не зможемо погасити".

"Це загроза, яку несе російська агресивна війна", — сказав глава уряду ФРН.

Він додав, що навіть якщо члени світової спільноти мають різні погляди на деякі речі та не в усьому погоджуються один з одним, всі мають консенсус щодо того, що кордони не можна пересувати за допомогою сили. Путін поставив це під питання, додав Шольц.

Як повідомляв Главред, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що контрнаступ ЗСУ спланований чітко та правильно, Сили оборони України просуваються дуже добре. За словами канцлера, він не чекав таких успіхів і такої динаміки – ситуація на фронті змінюється щодня.

Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше говорив, що розв'язана країною-окупантом Росією війна проти України зайшла в глухий кут. За його словами, західний світ не буде тиснути на Київ, щоб Україна йшла на компроміс з Москвою. Він закликав Путіна вивести війська з території Української держави, щоб можна було запустити діалог.

Інші новини:

війна в Україні новини Німеччини Володимир Путін Олаф Шольц війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ атакувала "Іскандером" готель у Запоріжжі: в ООН шоковані ударом по Reikartz

РФ атакувала "Іскандером" готель у Запоріжжі: в ООН шоковані ударом по Reikartz

06:48 Україна
Восени ЗСУ можуть звільнити Запорізьку та Херсонську області – Маломуж

Восени ЗСУ можуть звільнити Запорізьку та Херсонську області – Маломуж

03:30 Україна
Україна отримає ракети Taurus і ATACMS, США і ФРН ведуть консультації - Кулеба

Україна отримає ракети Taurus і ATACMS, США і ФРН ведуть консультації - Кулеба

23:44 Політика
Всі головні новини

Останні новини

07:42

ДіКапріо застукали на яхті з шикарною блондинкою в тигровому бікіні

07:21

РФ веде в Україні імперіалістичну війну, як у 17 столітті - Шольц

07:05

Загадка для найуважніших: треба знайти чорну пантеру і врятувати хлопчика за 20 секунд

06:48

РФ атакувала "Іскандером" готель у Запоріжжі: в ООН шоковані ударом по ReikartzФото

06:25

Чи існує в українській мові слово "тупик": Авраменко дав несподівану відповідьВідео

Запоріжжя і Херсонщина будуть звільненні восени, на росіян у Криму чекає Армагеддон – МаломужЗапоріжжя і Херсонщина будуть звільненні восени, на росіян у Криму чекає Армагеддон – Маломуж
06:14

Чи настане в Росії епоха повного свавілля режиму? Звичайно!Погляд

05:50

Як заблокувати Wi-Fi від сусідів: прості способи, про які багато хто забуває

05:20

Карта дня: що віщує Таро на 11 серпня

04:55

Маломуж спрогнозував, коли і як ЗСУ вирішать проблему Кримського мостуВідео

Реклама
04:30

Гороскоп на вересень 2023 для Близнюків: чим здивує перший місяць осеніВідео

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 11 серпня

03:30

Восени ЗСУ можуть звільнити Запорізьку та Херсонську області – МаломужВідео

02:45

Не зможу пробачити: Кіркоров поділився особистою драмою

02:10

"Під постійним вогнем": генерал пояснив, як Україна завадить ремонтувати РФ мостиВідео

01:40

Тіні Кароль приписують новий роман з музикантом - ЗМІ

01:10

Жуки відступлять: сім способів, чим можна побризкати баклажани

10 серпня, четвер
23:44

Україна отримає ракети Taurus і ATACMS, США і ФРН ведуть консультації - Кулеба

23:12

Біркін і Мальдіви: екс Остапчука розповіла, скільки повинен заробляти чоловік

22:51

Українські захисники розгромили склад боєприпасів та пункт управління окупантів

22:40

Член ЦВК живе у Голлівуді та отримує гроші з бюджету - "Схеми"

Реклама
22:15

Країна Путіна - покровитель терористів: Подоляк закликав вигнати РФ з Радбезу ООН

21:51

Молоко або вода: готуємо "повітряну" вівсянку за 15 хвилин

21:48

Ектор Хіменес-Браво поділив вихованців з подругою та відправив її за кордон

21:39

"Стримують наступ": у Міноборони повідомили про надважкі бої ЗСУ проти окупантів

20:52

Старовинний будинок на Ярославській знесли самоправно – в КМДА не видавали погоджень, відкрито кримінальне провадження

20:50

Де в будинку повісити годинник, щоб залучити щастя: порада феншуй

20:44

Ріанна та ASAP Rocky вдруге стали батьками вдруге - ЗМІ

20:36

Найсильніша магнітна буря триватиме майже тиждень: в Україні не відступає шторм

20:16

Як викрали топ-окупанта Томова: BILD пише про "зухвалу" вилазку ЗСУ на Дніпрі

20:08

Байден буде вимагати від Конгресу потужну допомогу для України: куди розприділять

19:57

Окупанти РФ вдарили по цивільному об'єкту в Запоріжжі: подробиціВідео

19:54

Що означає цикламен у домі: квітка, яка може покращити життя

19:30

Ударів по Москві все більше, Росії потрібно виконати низку умов - ГУР

19:10

"Голуби миру" ведуть закулісні переговори з Москвою і виставили вимогу Києву?Погляд

18:42

В Україну увірветься сильний шторм: синоптики попереджають про серйозну небезпеку

18:21

Невістка Віктора Ющенка показала, як виглядає його крихітка-онук

18:20

Як відмити посуд з вузькою шийкою: спосіб, який спростить життя

18:18

У Чонгарі окупантам довелося будувати понтонний міст між пошкодженими: супутникові фото

17:59

Ракети з ударом на 500 км: ФРН скоро оголосить про постачання Києву Taurus - ЗМІ

17:55

"Пріорітетні завдання": генерал розкрив, чому ЗСУ зараз атакують мости на ХерсонщиніВідео

Реклама
17:37

Маломуж розповів, що буде, якщо відрізати росіян від трьох мостів на півдніВідео

17:31

Що не можна робити 12 серпня, щоб не втратити гроші: прикмети дня

17:24

У Буданова повідомили про отримання партії FPV-дронів від "Української команди"

17:13

"Тому що у мене є ти": Монатік зворушливо привітав дружину з днем народження

17:07

Як коти знаходять дорогу додому: вбудований компас чи чуття

16:58

"Наступ окупантів": українські військові утримали оборону ключових позицій

16:57

Ось чому не можна ставити порожню пляшку на стіл: прикмети і здоровий глузд

16:45

Осадча показала перші селфі молодшого сина

16:42

РФ почала використовувати в Бахмуті "аналоговнєтний" "Вихор": знайдено "жирний" нюанс

16:36

Армія України б'є війська РФ у напрямку Мелітополя, ворог контратакує - ЗСУ

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти