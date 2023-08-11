РФ веде в Україні імперіалістичну війну, як у 17 столітті - Шольц

Якщо країни почнуть зазіхати на частину інших держав і діяти як Росія, "виникне пожежа, яку ми не зможемо погасити", вважає канцлер Німеччини.

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Путін напав на Україну виключно через свої імперіалістичні мотиви, сказав Олаф Шольц / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що німецький уряд робить все можливе, щоб допомогти Україні захистити себе і уникнути поширення війни в інші країни. При цьому він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін веде імперіалістичну війну.

За словами Шольца, Німеччина намагається проводити "дуже відповідальну політику".

"При всіх рішеннях, які ми ухвалюємо, ми запобігаємо те, щоб дійшло до ескалації, до війни між Росією і НАТО; дбаємо про те, щоб війна залишалася війною між Росією та Україною. Але ми надаємо підтримку Україні, яка обороняється", - сказав канцлер під час спілкування з жителями Ерфурта, земля Тюрінгія, повідомляє Укрінформ.

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Шольц заявив, що Росія напала на Україну виключно через свої імперіалістичні мотиви та просто хоче захопити частину території сусідньої країни, як це сталося в 17-19 століттях.

Шольц додав, що російський диктатор Путін сам про це написав - господар Кремля впевнений, що Україна і Білорусь повинні належати Росії.

Німецький канцлер нагадав, що сформовані кордони країн в Європі — міжнародно визнані та оформлені. Він підкреслив, що якщо інші країни почнуть зазіхати на частину інших держав і діяти як Росія, "виникне пожежа, яку ми не зможемо погасити".

"Це загроза, яку несе російська агресивна війна", — сказав глава уряду ФРН.

Він додав, що навіть якщо члени світової спільноти мають різні погляди на деякі речі та не в усьому погоджуються один з одним, всі мають консенсус щодо того, що кордони не можна пересувати за допомогою сили. Путін поставив це під питання, додав Шольц.

Як повідомляв Главред, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що контрнаступ ЗСУ спланований чітко та правильно, Сили оборони України просуваються дуже добре. За словами канцлера, він не чекав таких успіхів і такої динаміки – ситуація на фронті змінюється щодня.

Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше говорив, що розв'язана країною-окупантом Росією війна проти України зайшла в глухий кут. За його словами, західний світ не буде тиснути на Київ, щоб Україна йшла на компроміс з Москвою. Він закликав Путіна вивести війська з території Української держави, щоб можна було запустити діалог.

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