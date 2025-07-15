РФ трусило від дронів та вибухів: над важливим заводом здіймається дим

Опубліковано відео, на яких видно великий стовп диму.

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Вибухи в Росії / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Дрони атакували Єлець і Воронеж

Місцеві говорили, що від вибухів тремтіли вікна

Ймовірно, дрони повторно атакували завод "Енергія"

У ніч на 15 липня в місті Єлець Липецької області країни-агресора Росії гриміли вибухи. Безпілотники могли повторно атакувати завод "Енергія". Про це повідомляють росЗМІ.

Відомо, що близько 04:15 у Єльці пролунали щонайменше 2 вибухи. Пропагандисти писали, що попередньо, нібито працювала ППО.

відео дня

Водночас, місцеві жителі скаржилися, що від вибухів тремтіли вікна. Вони також писали, що їх було чуто в різних частинах міста.

У мережі з’явилось відео із стовпом диму, який піднявся в небо. Пишуть, що начебто повторно атаковане АТ "Енергія".

Вибухи в Липецькій області - відео:

Варто додати, що гучно цієї ночі було й у російському Воронежі. Місцеві Telegram-канали пишуть, що через атаку дронів пожежа виникла в районі будинку Піонерів.

Вибухи у Воронежі - відео:

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч проти 13 липня російське місто Кстово атакували невідомі дрони. Під удар потрапив район, де розташований нафтопереробний завод.

Ніч на 11 липня була для росіян також дуже неспокійною. Безпілотники масово атакували Тулу і область. Перші вибухи там пролунали близько 02:40 в Узловському та Ленінському районах.

У ніч на 9 липня у Московській області було неспокійно. Росіяни скаржилися на атаку невідомих дронів. Зокрема, у Зеленограді лунали вибухи.

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