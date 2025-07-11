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У РФ заявили про атаку дронів: вибухи чули в Тулі, на Курщині та під Москвою

Віталій Кірсанов
11 липня 2025, 10:21
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Вибухи чули на військових об'єктах у Дубні під Москвою, у Курській області та в місті Тула Тульської області.
У РФ заявили про атаку дронів
У РФ заявили про атаку дронів / колаж: Главред, фото: скріншоти

Коротко:

  • У Підмосков'ї під ударом опинився завод із виробництва дронів "Кронштадт"
  • У Курській області безпілотник завдав удару по підприємству "Псельське"
  • Про велику кількість вибухів повідомили жителі Тули

Російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на регіони РФ. Вибухи чули в Дубні під Москвою, у Курській області та в місті Тула Тульської області.

Зокрема, вибухи чули в підмосковній Дубні. За даними місцевих жителів, БПЛА атакували підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт". Це підприємство вже атакували в травні цього року.

відео дня

"У підмосковній Дубні БПЛА знову атакують підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт", повідомляють місцеві жителі", - пише Telegram-канал Astra.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що ППО нібито знищила один безпілотник, що летів на Москву.

"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - написав чиновник.

Про атаку БПЛА вночі також повідомляли жителі міста Луховиці Московської області. Astra зазначає, що поруч із місцем ймовірної атаки розташовані Луховицький авіаційний завод ім. П.А. Вороніна та місцева нафтобаза. Що саме було метою атаки, наразі достовірно невідомо.

Крім того, за словами губернатора Курської області Олександра Хінштейна, атака дронів на регіон почалася пізно ввечері 10 липня.

"Український безпілотник завдав удару по підприємству ТОВ "Псельське" в селі Мале Солдатське Біловського району. Унаслідок атаки почалася пожежа у виробничих приміщеннях підприємства, де знаходиться техніка", - повідомив губернатор, зазначивши, що постраждалих немає.

Пізніше він додав, що також було атаковано селище Карла Лібкнехта Курчатовського району.

"Унаслідок удару по одному з об'єктів сталося загоряння складу з дошкою на площі близько 50 квадратних метрів. Пожежні розрахунки перебувають на місці, триває ліквідація відкритого горіння, проливання і розбір конструкцій. Загиблих і постраждалих немає", - повідомив Хінштейн.

Також про велику кількість вибухів повідомили жителі Тули. Зокрема, голосно було в Пролетарському районі, де розташовані 3 найбільші підприємства оборонної промисловості РФ. Їх усі вже атакували в травні та червні цього року.

Astra геолокувала відео очевидців і дійшла висновку, що дрони могли атакувати АТ "Конструкторське бюро приладобудування", що займається розробкою високоточної керованої зброї, науково-виробниче об'єднання СПЛАВ, що виробляє реактивні системи залпового вогню, або АТ "Щегловский вал" - одне з найбільших підприємств оборонної промисловості, що розробляє керовану зброю для сухопутних військ, системи ППО та бойову стрілецьку зброю. Про наслідки атак поки що нічого невідомо.

"Конструкторське бюро приладобудування" БПЛА вже атакували 18 і 20 червня. 18 червня було пошкоджено будівлю електропідстанції, три склади з продукцією та адміністративну будівлю. 20 червня один безпілотник влучив в ангар для завантаження готової продукції, повідомлялося, що там пошкоджено дах і стіни. Підприємство зупинило роботу.

АТ "Щегловський вал" дрони атакували 25 травня. Тоді було пошкоджено один із цехів підприємства.

НВО "СПЛАВ" безпілотники атакували 7 і 22 травня - під час останньої атаки було уражено один із діючих цехів підприємства і горіла електропідстанція.

Атаку на Тульську область підтвердив губернатор Дмитро Міляєв.

За його словами, над регіоном нібито збили 13 БПЛА, одна людина загинула і одна дістала поранення.

У РФ заявили про атаку дронів: вибухи чули в Тулі, на Курщині та під Москвою

Дивіться відео ударів по заводу з виробництва дронів "Кронштадт" у Підмосков'ї

Удари по Росії - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 липня українські далекобійні дрони завдали удару по нафтопереробному заводу імені А. Шамара в Ільському, що в Краснодарському краї Росії.

Крім того, вибухи прогриміли і в підмосковному Краснозаводську - російські пропагандистські Telegram-канали повідомили про щонайменше сім вибухів після атаки невідомих безпілотників.

У ніч на 6 липня Росія зазнала масштабної комбінованої атаки на Новоросійськ. Удар було завдано як морськими, так і повітряними дронами. У місті кілька годин тривала повітряна тривога, лунали звуки стрілянини.

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