Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Гучні вибухи, дрони масово налетіли на РФ: під ударом 3 найбільші підприємства

Марія Николишин
11 липня 2025, 07:55оновлено 11 липня, 08:43
960
Підприємства займаються розробкою високоточної керованої зброї.
Гучні вибухи, дрони масово налетіли на РФ: під ударом 3 найбільші підприємства
Дрони атакували Росію / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Росіяни скаржились на атаку дронів
  • Зокрема, безпілотники масово атакували Тулу
  • Дрони помічали і у інших регіонах Росії

Ніч на 11 липня була для росіян дуже неспокійною. Дрони атакували кілька регіонів країни-агресора. Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали.

Так, відомо, що безпілотники масово атакували Тулу і область. Перші вибухи там пролунали близько 02:40 в Узловському та Ленінському районах.

відео дня

За інформацією від місцевих жителів, в Тулі атака припала на Пролетарський район. Там розташовані 3 найбільших підприємства оборонної промисловості Росії.

На одному з відео опублікованого в мережі можна помітити два висотні будинки. Приблизно за 2 кілометри від них, ймовірно, розташовані:

  • АТ "Конструкторське бюро приладобудування", яке займається розробкою високоточної керованої зброї;
  • науково-виробниче об'єднання СПЛАВ, що виробляє реактивні системи залпового вогню;
  • АТ "Щегловський вал" – одне з найбільших підприємств оборонної промисловості, яке розробляє керовану зброю для сухопутних військ, системи ППО і бойову стрілецьку зброю.

Також повідомляється, що дрони завдали удару по Підмосков’ю, зокрема місту Дубна, де розташоване підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт".

Відомо і про велику кількість дронів та вибухів у Тверській та Липецькій області. Там нібито внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа на сільгосппідприємстві.

Вибухи в Тулі - відео:

Гучні вибухи, дрони масово налетіли на РФ: під ударом 3 найбільші підприємства

Вибухи в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, 7 липня українські далекобійні безпілотники завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу імені А. Шамара в Краснодарському краї (РФ). Унаслідок атаки було влучання в один із технологічних цехів підприємства.

У ніч на 3 липня Липецьку область країни-агресора РФ атакували БпЛА. Місцеві жителі стверджували, що під удар знову потрапив завод ПАТ "Енергія".

1 липня дрони СБУ уразили завод "Купол", який знаходиться на відстані 1300 кілометрів від кордонів з Україною.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії дрони вибух у Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Одесі гримлять вибухи: РФ масовано атакує ударними безпілотниками

В Одесі гримлять вибухи: РФ масовано атакує ударними безпілотниками

10:11Україна
Там були породіллі із малюками: Шахеди "зачепили" пологовий будинок у Харкові

Там були породіллі із малюками: Шахеди "зачепили" пологовий будинок у Харкові

09:12Україна
Війна не закінчиться раніше 2028-2029 років, Крим буде звільнено ще за Путіна – Світан

Війна не закінчиться раніше 2028-2029 років, Крим буде звільнено ще за Путіна – Світан

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
"П'ятьма пострілами впритул": у Києві кілер застрелив полковника СБУ

"П'ятьма пострілами впритул": у Києві кілер застрелив полковника СБУ

Окочуриться на сцені: журналіст повідомив про стан російської співачки

Окочуриться на сцені: журналіст повідомив про стан російської співачки

Порошенко похвалився ремонтом дороги за бюджетний кошт, яку зруйнували фури його ж заводу – експерт

Порошенко похвалився ремонтом дороги за бюджетний кошт, яку зруйнували фури його ж заводу – експерт

Оприлюднено ТОП-10 корупційних та кримінальних скандалів у НАБУ: ЗМІ зʼясували, хто у Бюро веде його до закриття

Оприлюднено ТОП-10 корупційних та кримінальних скандалів у НАБУ: ЗМІ зʼясували, хто у Бюро веде його до закриття

Як сказати "эхо" українською: багато хто буде здивований

Як сказати "эхо" українською: багато хто буде здивований

Останні новини

10:40

Навіть зібрав усі цитати: Лавров пожалівся Рубіо на Зеленського

10:21

У РФ заявили про атаку дронів: вибухи чули в Тулі, на Курщині та під Москвою

10:14

Олена Кравець схудла на 9 кілограмів - який вона має вигляд тепер

10:11

В Одесі гримлять вибухи: РФ масовано атакує ударними безпілотникамиВідео

09:28

"Це головна причина": що сталося між Макроном та його дружиною насправді

У Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – СвітанУ Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – Світан
09:24

Зникнуть щастя і добробут: священник сказав, чи можна виносити сміття після заходу сонцяВідео

09:13

Гороскоп на завтра 12 липня: Ракам - фінансова вигода, Скорпіонам - яскравий день

09:12

Там були породіллі із малюками: Шахеди "зачепили" пологовий будинок у ХарковіФотоВідео

09:12

РФ має виконати одну умову: Мерц висунув Москві жорсткий ультиматум

Реклама
09:00

Війна не закінчиться раніше 2028-2029 років, Крим буде звільнено ще за Путіна – СвітанВідео

08:42

Ціни стрімко полетіли вниз: популярна ягода стала доступнішою для українців

08:14

США відновлюють допомогу Україні: Трамп розкрив механізм постачання зброї

08:00

Війна в Україні може затягнутися майже на сто років?Погляд

07:55

Гучні вибухи, дрони масово налетіли на РФ: під ударом 3 найбільші підприємстваВідео

07:10

Де "дивне" число: загадка, яка нікого не залишить байдужим

06:32

Удар по медичних закладах: Харківщину затрусило від вибухів, перші деталі

06:11

Чому Путін раптом заговорив про необхідність зниження військових витратПогляд

05:30

Далекобійні удари по цілях у Білорусі: полковник розкрив завдання для ЗСУВідео

05:25

Як сказати "эхо" українською: багато хто буде здивованийВідео

04:30

Що допоможе вам стати успішним: відповідь ховається у місяці народження

Реклама
04:02

Чи зможуть росіяни захопити лівобережжя України до 2026 року - несподіваний прогнозВідео

03:42

"Летітимуть нам на голови": полковник - про передачу РФ іранських ракетних установокЕксклюзив

03:36

Принесе біди та проблеми: чому в будинку не можна сушити парасольку відкритою

02:47

РФ посилює атаки на Україну: Світан спрогнозував, коли вони стихнуть

02:25

Що запропонували сенатори США Україні в Римі: Зеленський розкрив деталі зустрічі

02:20

Бюджетна знахідка: експерти назвали найнадійніший вживаний авто 2025 року

01:30

Зміна дивовижна: тільки завзяті кіномани зможуть упізнати популярну акторку 80-их

01:09

Франція та Британія готує збільшення миротворчих сил для України: Макрон назвав цифру

00:47

Трамп виділить Україні свій перший пакет допомоги: що у нього увійде

00:09

Шахтар розгромив Ільвес у Лізі Європи: хто став героєм поєдинку

10 липня, четвер
23:56

"Та пішли ви": Джонні Депп уперше висловився про своє вигнання з Голлівуду

23:53

У РФ закльовували дружину Преснякова: що вона вчудила

23:01

Чоловік Тодоренко вирішив стати безплідним, дізнавшись хто народиться у них

22:55

Що насправді означає свербіж носа: розбір народних прикмет для кожного дня

22:32

Потап попався на прослуховуванні російського співака з бази "Миротворець"

22:24

Київщину атакував жорсткий шторм: регіон засипав град розміром із куряче яйцеФотоВідео

22:04

Путін іде ва-банк: навіщо Кремль готує 1,5 млн солдатів, українців попередили

22:03

Чому Росія завдає масованих ударів по КиєвуПогляд

21:54

Що насправді означає червоний колір гальмівних супортів на авто: секрет розкрито

20:56

Хто займе посаду посла в США: Зеленський розкрив можливу кандидатуру

Реклама
20:51

"Коаліція рішучих" ухвалили важливі рішення щодо України: з'явилися перші деталі

20:35

Лише 4 знаки зодіаку отримають потужний сигнал від Всесвіту: хто у списку

20:31

"Нестерпний біль, паралізоване обличчя": Мозгова розповіла, як прощалася з життям

20:02

Що приховує білоруське небо: офіцер ЗСУ розкрив несподівану загрозу

20:01

Війна в Україні затягнеться, чого чекати далі - Зеленський розкрив дані розвідки

19:43

Вдарить +9 та литимуть сильні дощі: синоптики попереджають про небезпеку

19:42

Хто в Україні отримує пенсію 390 тисяч гривень на місяць - розкрито рекордні суми

19:18

Ви притягнете до себе зло і біди: що в жодному разі не можна робити у Ольгин день

19:10

Українцям радять скошувати бадилля картоплі до збору врожаю: навіщо це потрібно

18:55

Криваве око: британських підданих налякав зовнішній вигляд короля

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десерти
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти