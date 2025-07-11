Гучні вибухи, дрони масово налетіли на РФ: під ударом 3 найбільші підприємства

Коротко:
- Росіяни скаржились на атаку дронів
- Зокрема, безпілотники масово атакували Тулу
- Дрони помічали і у інших регіонах Росії
Ніч на 11 липня була для росіян дуже неспокійною. Дрони атакували кілька регіонів країни-агресора. Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали.
Так, відомо, що безпілотники масово атакували Тулу і область. Перші вибухи там пролунали близько 02:40 в Узловському та Ленінському районах.
За інформацією від місцевих жителів, в Тулі атака припала на Пролетарський район. Там розташовані 3 найбільших підприємства оборонної промисловості Росії.
На одному з відео опублікованого в мережі можна помітити два висотні будинки. Приблизно за 2 кілометри від них, ймовірно, розташовані:
- АТ "Конструкторське бюро приладобудування", яке займається розробкою високоточної керованої зброї;
- науково-виробниче об'єднання СПЛАВ, що виробляє реактивні системи залпового вогню;
- АТ "Щегловський вал" – одне з найбільших підприємств оборонної промисловості, яке розробляє керовану зброю для сухопутних військ, системи ППО і бойову стрілецьку зброю.
Також повідомляється, що дрони завдали удару по Підмосков’ю, зокрема місту Дубна, де розташоване підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт".
Відомо і про велику кількість дронів та вибухів у Тверській та Липецькій області. Там нібито внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа на сільгосппідприємстві.
Вибухи в Тулі - відео:
Вибухи в Росії - що відомо
Як повідомляв Главред, 7 липня українські далекобійні безпілотники завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу імені А. Шамара в Краснодарському краї (РФ). Унаслідок атаки було влучання в один із технологічних цехів підприємства.
У ніч на 3 липня Липецьку область країни-агресора РФ атакували БпЛА. Місцеві жителі стверджували, що під удар знову потрапив завод ПАТ "Енергія".
1 липня дрони СБУ уразили завод "Купол", який знаходиться на відстані 1300 кілометрів від кордонів з Україною.
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