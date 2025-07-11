Гучні вибухи, дрони масово налетіли на РФ: під ударом 3 найбільші підприємства

Підприємства займаються розробкою високоточної керованої зброї.

https://glavred.net/world/gromkie-vzryvy-drony-massovo-naleteli-na-rf-pod-udarom-3-krupneyshih-predpriyatiya-10680416.html Посилання скопійоване

Дрони атакували Росію / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Росіяни скаржились на атаку дронів

Зокрема, безпілотники масово атакували Тулу

Дрони помічали і у інших регіонах Росії

Ніч на 11 липня була для росіян дуже неспокійною. Дрони атакували кілька регіонів країни-агресора. Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали.

Так, відомо, що безпілотники масово атакували Тулу і область. Перші вибухи там пролунали близько 02:40 в Узловському та Ленінському районах.

відео дня

За інформацією від місцевих жителів, в Тулі атака припала на Пролетарський район. Там розташовані 3 найбільших підприємства оборонної промисловості Росії.

На одному з відео опублікованого в мережі можна помітити два висотні будинки. Приблизно за 2 кілометри від них, ймовірно, розташовані:

АТ "Конструкторське бюро приладобудування", яке займається розробкою високоточної керованої зброї;

науково-виробниче об'єднання СПЛАВ, що виробляє реактивні системи залпового вогню;

АТ "Щегловський вал" – одне з найбільших підприємств оборонної промисловості, яке розробляє керовану зброю для сухопутних військ, системи ППО і бойову стрілецьку зброю.

Також повідомляється, що дрони завдали удару по Підмосков’ю, зокрема місту Дубна, де розташоване підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт".

Відомо і про велику кількість дронів та вибухів у Тверській та Липецькій області. Там нібито внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа на сільгосппідприємстві.

Вибухи в Тулі - відео:

Вибухи в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, 7 липня українські далекобійні безпілотники завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу імені А. Шамара в Краснодарському краї (РФ). Унаслідок атаки було влучання в один із технологічних цехів підприємства.

У ніч на 3 липня Липецьку область країни-агресора РФ атакували БпЛА. Місцеві жителі стверджували, що під удар знову потрапив завод ПАТ "Енергія".

1 липня дрони СБУ уразили завод "Купол", який знаходиться на відстані 1300 кілометрів від кордонів з Україною.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред