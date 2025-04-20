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РФ стягує сили для нового штурму: у Британії розкрили мету "перемир'я" Путіна

Олексій Тесля
20 квітня 2025, 20:21
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Росія використовує паузу, щоб перемістити свої сили, не виключає Шон Белл.
РФ стягує сили для нового штурму: у Британії розкрили мету 'перемир'я' Путіна
У Британії спрогнозували мету Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот відео, kremlin.ru

Важливо:

  • Путін хоче виграти час для передислокації військ на Донбас
  • Непередбачуваний Трамп може раптово знову підтримати Україну

Диктатор РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я" для демонстрації себе як "миротворця" перед самими росіянами і для зміцнення підтримки своєї політики, заявив військовий аналітик Sky News Шон Белл.

Друга причина полягає в тому, що Путін хоче виграти час для передислокації 50 тисяч російських військ із майже повністю звільненої Курської області до лінії фронту на Донбасі, пише Sky News.

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"Я зовсім не здивуюся, якщо Росія використає цю паузу, щоб перемістити свої сили і бути готовою до наступного великого наступу", - не виключив він.

Водночас британський аналітик зазначив, що ще однією причиною оголошеного РФ "перемир'я" є занепокоєння Кремля тим, що Дональд Трамп і США можуть відмовитися від планів реінтеграції Москви у світову спільноту.

"Трамп пропонує Путіну варіант: повернутися зі статусу ізгоя, потенційно повернутися в G8, не мати НАТО на порозі, позбутися деяких санкцій. Я підозрюю, що Путін буде трохи стурбований тим, що непередбачуваний Трамп може раптово знову підтримати Україну", - додав Белл.

"Великоднє перемир'я" - останні новини за темою

Раніше в РФ звинуватили Україну в порушенні перемир'я. Міноборони РФ стверджує, що армія Путіна "суворо дотримується" оголошеного "перемир'я".

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив па схальне перемир ' я і припинення всіх бойових дій з 18:00 19 квітня. Однак, за словами президента України Володимира Зеленського, на деяких ділянках фронту російські штурми РФ тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти використовують тимчасове припинення вогню у власних цілях. Зокрема, ворог облаштовує позиції та підтягує резерви.

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Що таке Sky News?

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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