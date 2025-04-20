РФ стягує сили для нового штурму: у Британії розкрили мету 'перемир'я' Путіна

Росія використовує паузу, щоб перемістити свої сили, не виключає Шон Белл.

https://glavred.net/world/rf-styagivaet-sily-dlya-novogo-shturma-v-britanii-raskryli-cel-peremiriya-putina-10657715.html Посилання скопійоване

У Британії спрогнозували мету Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот відео, kremlin.ru

Важливо:

Путін хоче виграти час для передислокації військ на Донбас

Непередбачуваний Трамп може раптово знову підтримати Україну

Диктатор РФ Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я" для демонстрації себе як "миротворця" перед самими росіянами і для зміцнення підтримки своєї політики, заявив військовий аналітик Sky News Шон Белл.

Друга причина полягає в тому, що Путін хоче виграти час для передислокації 50 тисяч російських військ із майже повністю звільненої Курської області до лінії фронту на Донбасі, пише Sky News.

відео дня

"Я зовсім не здивуюся, якщо Росія використає цю паузу, щоб перемістити свої сили і бути готовою до наступного великого наступу", - не виключив він.

Водночас британський аналітик зазначив, що ще однією причиною оголошеного РФ "перемир'я" є занепокоєння Кремля тим, що Дональд Трамп і США можуть відмовитися від планів реінтеграції Москви у світову спільноту.

"Трамп пропонує Путіну варіант: повернутися зі статусу ізгоя, потенційно повернутися в G8, не мати НАТО на порозі, позбутися деяких санкцій. Я підозрюю, що Путін буде трохи стурбований тим, що непередбачуваний Трамп може раптово знову підтримати Україну", - додав Белл.

"Великоднє перемир'я" - останні новини за темою

Раніше в РФ звинуватили Україну в порушенні перемир'я. Міноборони РФ стверджує, що армія Путіна "суворо дотримується" оголошеного "перемир'я".

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив па схальне перемир ' я і припинення всіх бойових дій з 18:00 19 квітня. Однак, за словами президента України Володимира Зеленського, на деяких ділянках фронту російські штурми РФ тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти використовують тимчасове припинення вогню у власних цілях. Зокрема, ворог облаштовує позиції та підтягує резерви.

Читайте також:

Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред