РФ пригрозила половині світу "потужними засобами ураження": Медведєв назвав головних ворогів Росії

Росія вважає ворогами низку країн, поскаржився Медведєв. Він почав погрожувати застосуванням потужної зброї.

Медведєв назвав головних ворогів Росії/ УНІАН

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв поскаржився, що у Росії чомусь багато ворогів. Він зазначає, що крім України вороги країни-агресорки також є у Європі, Північній Америці, Японії, Австралії, Новій Зеландії та інших місцях.

Про це Медведєв написав у своєму Telegram-каналі. При цьому він зробив вигляд, ніби не розуміє, чому стільки країн виступають проти РФ, і не знайшов нічого кращого, ніж звинуватити їх у пособництві вигаданим Кремлем міфічним нацистам.

"Ворог окопався не тільки в Київській губернії нашої рідної малоросії. Він у Європі, Північній Америці, Японії, Австралії, Новій Зеландії та в цілій низці інших місць, що присягнули сучасним нацистам", – бризкав слиною від злості Медведєв.

Після цього він почав погрожувати ворогам Росії потужними засобами ураження, які нібито розробляє РФ.

"Тому ми нарощуємо виробництво найпотужніших засобів ураження. Включно з тими, які засновані на нових принципах", – написав путінський прихвостень.

Про які саме засоби ураження йдеться, він не уточнив.

У той же час Медведєв після майже десяти місяців руйнівної повномасштабної війни РФ проти України образив українців, зазначивши, що ті нібито необґрунтовано вважають Росію ворогом.

Раніше російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман зазначав, що Росія уже програє війну проти України. У Кремлі розуміють, що для зміни ситуації на свою користь їм потрібно хіба що оголосити тотальну, або так звану народну війну. Проте сам російський диктатор Володимир Путін цьому противиться, адже він не зможе очолити таку війну, що означає усунення його з посади і заміну на іншого вождя.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов зазначає, що російський диктатор Володимир Путін своїми рішеннями щодо війни проти України може спричинити у Росії громадянську війну, яка закінчиться розпадом Російської Федерації.

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