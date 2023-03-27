РФ "підвищує ставки": Путін переслідує дві мети заявами про розміщення "ядерки" в Білорусі – CNN

Російський диктатор цим рішенням погрожує не так Україні, як країнам НАТО, і намагається створити більшу напругу в Європі.

Путін переслідує дві мети заявами про розміщення ядерної зброї в Білорусі/ сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Диктатор країни-агресорки РФ Володимир Путін своєю заявою про намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю намагається ще більше підвищити рівень загрози в Європі. Таким чином він хоче "підняти ставки" у протистоянні РФ із Заходом.

Глава Кремля намагається погрожувати такою зброєю не так Україні, як країнам НАТО, зокрема, Польщі, Литві та Латвії. Про це повідомляє видання CNN.

Аналітики висловили виданню думку, що Путіну було вигідно використати такий привід, щоб спробувати залякати Захід. Адже тактична ядерна зброя після розміщення її у Білорусі нестиме потенційну загрозу найближчим країнам Північноатлантичного альянсу.

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Експерти нагадали, що російський диктатор весь минулий рік погрожував, що може застосувати ядерну зброю. Особливо наполегливо він вдавався до таких погроз у ті моменти, коли російська окупаційна армія зазнавала невдач на фронті.

"Це може допомогти пояснити контекст заяви Путіна. Зараз він має багато проблем. Російські війська обстрілюють українські міста з повітря, але їхня наземна війна не дає великого прогресу", – кажуть аналітики.

Але є ще друга причина, чому оголошення про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі вигідне Путіну. Такий крок може допомогти російському диктатору відвернути увагу росіян від низки провалів окупантів Україні.

Також CNN зазначає, що американські дипломати прокоментували слова Путіна про те, що нібито він передасть контроль над тактичною ядерною зброєю самопроголошеному президентові Білорусі Олександру Лукашенку. Вони нагадали, що Лукашенко у 1994 році підписав угоду про відмову від ядерної зброї. Один із дипломатів наголосив, що ядерну зброю, у випадку її розміщення в Білорусі, повинні будуть обслуговувати російські сили. Тому це буде ще одним фактором впливу Путіна на Лукашенка.

РФ збирається розмістити ядерну зброю в Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Він заявив пропагандистам, що приводом для цього стала заява Великої Британії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном. При цьому він сказав, що РФ нібито вже допомогла Лукашенку переобладнати літаки для застосування тактичної зброї.

У США та Міжнародній кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN) відреагували на заяву Путіна про те, що РФ розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Міністерство оборони США заявило, що зараз немає ніяких ознак того, що РФ планує застосувати ядерну зброю. Але у Міжнародній кампанії із заборони ядерної зброї засудили заяву диктатора і заявили, що Європа не може бути в безпеці, поки Путін володіє ядерною зброєю.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяву Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі. За його словами – це крок до внутрішньої дестабілізації в РФ. Данілов також додав, що тим самим Кремль фактично взяв Білорусь у ядерні заручники. У свою чергу радник глави ОП Михайло Подоляк розраховує на те, що Європа посилить санкції проти Росії у відповідь такі заяви Путіна.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН і не допустити ядерного шантажу від Путіна. У МЗС наголосили, що заява Путіна про плани розмістити тактичну ядерну зброю в РБ – чергова провокація. Окупанти ведуть жорстоку війну проти України, не можуть перемогти на полі бою і переходять до подібних дій.

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