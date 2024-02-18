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"Нічого вбивцям не віддамо": Зеленський зробив заяву про Авдіївку та розмову з Байденом

Андрій Ганчук
18 лютого 2024, 08:46оновлено 18 лютого, 10:30
Президент США Джо Байден визнав, що втрата Авдіївки - результат ослаблення американської допомоги, сказав український гарант Володимир Зеленський.
Зеленський, Байден
Сполучені Штати залишаться нашим стратегічним партнером - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Сполучені Штати Америки залишаються союзником України. Втрата Авдіївки Донецької області в боях із російськими окупантами - результат ослаблення військової допомоги Вашингтона, з чим погодився і глава Білого дому Джо Байден. ЗСУ повернуть території та доб'ються перемоги. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В ефірі телеканала Інтер він розповів про те, що провів розмову з Байденом щодо ситуації в Авдіївці.

За словами гаранта, США залишаються союзником Києва.

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"Ми на постійному контакті зі Сполученими Штатами Америки, на різних рівнях: із Білим домом, із конгресменами. І для нас ця підтримка США дуже потрібна. Зараз говорив із Джо Байденом, він запевнив, що стовідсоткове буде підтримувати Україну, зробить усе, щоб був позитивний результат. Я впевнений, у мене немає сумнівів, що Сполучені Штати залишаться нашим стратегічним партнером. Безумовно, є всередині Сполучених Штатів виборчий процес, безумовно, є різні погляди на різні питання, але все ж таки, незважаючи ні на що, я впевнений, що більшість американців і більшість політичної еліти - на нашому боці. Ми будемо на контакті постійно з президентом Байденом, домовилися про це. Деякі деталі не буду говорити, але я думаю, що в межах G7-зустрічі найближчим часом ми зустрінемося онлайн", - сказав Зеленський.

За його словами, Байден знає подробиці та причини, які призвели до втрати Авдіївки. Потрібно провести ефективну роботу, в результаті якої ЗСУ доб'ються перемог і повернення своїх територій.

"Сьогодні з президентом Байденом, коли ми розмовляли, і нашим людям, мені здається, це теж важливо, що президент Сполучених Штатів знає деталі. Тому я і кажу, що вони - близькі нам союзники, а не десь там за океаном. І він визнає, що послаблення допомоги зброєю Україні - це результат, той, що вийшов з Авдіївкою. І всі визнають. І тому також це розуміючи, ми хочемо зберегти життя наших хлопців. Я радий, що таке правильне, зважене рішення є у військового командування... Ми про це говорили і я радий, що ми працюємо в цьому напрямку, однаково розуміємо все це, але те, що ми повернемо - це обов'язково, ми все повернемо, ми нічого цим убивцям не віддамо, впевнений. Головне, щоб ми всі були в цьому впевнені щодня - і перемога буде", - наголосив Володимир Зеленський.

Бійці ЗСУ вийшли з Авдіївки

ЗСУ вийшли з Авдіївки, 17 лютого таке рішення ухвалив головнокомандувач українських військ Олександр Сирський. Командування перевело війська на інші оборонні позиції. Більш вигідні оборонні рубежі були підготовлені заздалегідь.

У 3-й Окремій штурмовій бригаді заявили, що ЗСУ під Авдіївкою вирівняли лінію фронту. Ворог зазнає великих втрат. В окупантів була серйозна перевага в озброєннях, вони застосовували до сотні керованих авіабомб на день.

Війська РФ захопили Авдіївку, оскільки застосовували керовані авіабомби для просування своїх військ, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, ймовірно, окупанти вперше застосували таку тактику в Україні.

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Авдіївка Володимир Зеленський Джо Байден війна Росії та України ситуація в Авдііївці
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