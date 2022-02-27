РФ переводить сили стримування на особливий режим бойового чергування

Путін переводить сили стримування на режим бойового чергування/ Reuters

Російський президент Володимир Путін наказав перевести сили стримування на особливий режим бойового чергування.

Про це президент країни-агресорки повідомив під час зустрічі з очільником російського Міноборони Сергієм Шойгу і головою Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим, пише російське ТАСС.

"Наказую міністру оборони та начальнику генерального штабу перевести сили стримування російської армії у особливий режим несення бойового чергування", – цитує російське інформагентство слова Путіна.

Президент країни-агресорки прийняв таке рішення нібито через недружні й агресивні висловлювання посадовців країн НАТО у бік Росії.

На сайті російського Міноборони зазначається, що стратегічні сили стримування "призначені для стримування агресії проти РФ та її союзників, а також розгрому агресора (завдання йому поразки), у тому числі у війні з застосуванням ядерної зброї".

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Нагадаємо, раніше голова МЗС Великої Британії заявила, що ніяких переговорів з Росією не може бути, поки в Україні перебувають російські військові. Перемовини не можуть відбуватися зі зброєю біля голів українців, наголосила Ліз Трасс.

Раніше Директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак зазначав, що якщо Путін зав'язне в Україні більше, ніж на тиждень, для нього це буде величезною проблемою.

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