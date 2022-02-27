Не можна вести переговори з РФ до виводу їхніх військ з України – голова МЗС Британії

У Великый Британії заявили, що РФ не може вести переговори з пустолетом біля скронь українців/ Фото Reuters

Ніяких переговорів з Росією не може бути, поки в Україні перебувають російські військові.

Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, пише Reuters.

"Якщо росіяни серйозно ставляться до ідеї переговорів, їм потрібно вивести свої війська з України. Вони не можуть вести переговори з пістолетом біля скронь українців... Тож, чесно кажучи, я не довіряю цим так званим переговорним зусиллям", – заявила вона.

За її словами, Велика Британія уже склала список російських олігархів, які підпадуть під удар – різні обмеження стосуватимуться їхніх приватних літаків, майна та інших активів. Цей список оновлюватиметься кожні кілька тижнів, і він буде розширюватися іменами інших олігархів.

"Буде постійна програма санкцій... Їм не буде куди сховатися", – наголосила Трасс.

Реклама

Проте на те, щоб сильно змусити деградувати і російську економіку, і воєнну сферу знадобиться чимало часу – це може тривати й кілька років, зазначила міністр закордонних справ Великої Британії.

На яких умовах можливі переговори з РФ

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що у білоруський Гомель прибула делегація для переговорів з Україною.

Президент України Володимир Зеленський на це заявив, що українська сторона не проти переговорів з Росією заради мирного врегулювання війни, але майданчиком для дискусії не може бути Мінськ або будь-який майданчик у Білорусі. За словами президента, якби з боку Білорусі не було агресивних дій, то можна було б говорити про переговори на її території.

Читайте також: