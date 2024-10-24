РФ обставляє Москву системами ППО: у ворога почалися серйозні проблеми - Матвєєв

Можливості Росії з виробництва систем протиповітряної оборони обмежені, тому захистити вона може надійно лише одну область.

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У Росії немає можливостей для масового виробництва комплексів ППО / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, президент Росії, Генштаб ЗСУ, скріншот

Про що сказав Матвєєв:

На підконтрольних РФ територіях страждають важливі об'єкти від атак ЗСУ

В Росії працюють над відновленням систем ППО, однак їх замало

Кремль націлений захищати лише найбільш пріоритетні об'єкти

Країна-агресор Росія нарощує ППО, однак лише на шляху до Москви і надійно захистити стратегічно важливі об'єкти у інших куточках країни та на тимчасово окупованих територіях України вже не може. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовий експерт Ян Матвєєв.

За його словами, на дефіцит систем ППО в РФ вказує те, що нещодавно постраждав від атак аеродром у Майкопі, де уразили склад із боєприпасами та нафтобаза в окупованій Феодосії.

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Матвєєв також пригадав інформацію про те, що в Росії намагаються відновити старі системи протиповітряної оборони, як от комплекси С-300. Однак відбувається це не швидко.

"А виробляти велику кількість нових систем ППО теж неможливо просто тому, що промисловість для цього не підготовлена. Це системи дуже дорогі, на них ніколи не було якогось масового замовлення - це не танки, не БМП, їх там сотнями штук, просто вони були непотрібні, тому і заводів під таке масове виробництво і немає", - пояснив він.

Росія опинилася у ситуації, коли має безліч важливих об'єктів по всій своїй території, однак захистити їх не може. Тим паче, що комплекси ППО необхідні ще й на лінії фронту, адже там їх час від часу знищують і вони потребують екстреної заміни.

Тому до кінця війни у Кремля буде велика проблема із захистом усіх важливих цілей і, найімовірніше, в РФ надаватимуть протиповітряну оборону лише для найбільш пріоритетних цілей, як от Кримський міст, резиденція Путіна, чи інфраструктурні об'єкти у Москві.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Хто такий Ян Матвєєв? Ян Матвєєв - політолог, військовий експерт і блогер. Раніше працював у мультимедійній компанії "EUROSPORT" автором текстів та редактором.

Системи ППО в Росії - що відомо

Нагадаємо, ЗСУ активно взялися за знищення ворожих систем протиповітряної оборони. Як з'ясувалося, для країни-агресора Росії це з часом може стати великою проблемою, адже їх виробництво дороге і довготривале.

Раніше повідомлялося, що за даними Плетенчука, країна-агресор Росія все ще в паніці через можливість ЗСУ вдарити по Кримському мосту. Через це до конструкції продовжують стягувати установки протиповітряної оборони, яких в РФ і без того мало.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знає, де розташована російська протиповітряна оборона. При цьому він іронічно наголосив, що такої потужної ППО, як біля дач російського диктатора Володимира Путіна, немає у звичайних містах РФ.

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