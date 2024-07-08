Знищення ППО може довести РФ до критичної точки та захистити F-16 над Україною

Сили оборони України останнім часом знищують все більше ворожих ППО. Експерт пояснив, чим для РФ закінчиться зниження кількості систем до критичної позначки.

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Знищення систем ППО українськими силами може загнати агресора в критичне становище / Колаж: Главред, фото: flickr

ЗСУ активно взялися за знищення ворожих систем протиповітряної оборони. Як з'ясувалося, для країни-агресора Росії це з часом може стати великою проблемою, адже їх виробництво дороге і довготривале.

Військовий експерт Ян Матвєєв 24 каналу розповів, що базова ціль України зараз - максимально зменшити російські ППО на окупованих територіях та в Бєлгородській області. Через те, що системи РФ не вирізняються великою ефективністю, а їхнє виготовлення не настільки швидке і численне, як хотіла б ворожа країна, у ЗСУ є шанси на ліквідацію критичної кількості установок.

Це важливо для України не лише, щоб ослабити ворога по лінії зіткнення, але й щоб захистити винищувачі F-16, які незабаром мають отримати повітряні сили. Тому для ударів по системах ППО Росії українські військові застосовують ракети ATACMS, що надали західні партнери і безпілотники.

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"Найнебезпечніше – це радари, які можуть намітити цілі й наводити ракети С-400 і літаки. Якщо цих радарів в Росії не буде – то і F-16, які отримає Україна, зможуть літати спокійніше. Це базова ціль України – максимально зменшити кількість російських систем ППО", – зазначив Матвєєв.

За словами військового експерта, успішність дій ЗСУ підтверджує відтягування окупантами С-300, якими ворог раніше дуже часто обстрілював мирні прифронтові міста.

"Після ударів ЗСУ по російських системах С-300 і С-400 в Бєлгородській області, запуски цих ракет по землі на Харківщині з боку росіян закінчилися. Їм довелося відтягувати свої комплекси якомога далі, звідки вони вже не можуть обстрілювати Харків", - додав експерт.

Хто такий Ян Матвєєв? Ян Матвєєв - політолог, військовий експерт і блогер. Раніше працював у мультимедійній компанії "EUROSPORT" автором текстів та редактором.

Знищення ЗСУ ППО країни-агресора Росії

Нагадаємо, українська армія може намагатися послабити протиповітряну оборону країни-агресорки Росії напередодні поставок винищувачів F-16. В разі успіху, це може дозволити ЗСУ ефективніше використовувати пілотовану авіацію в довгостроковій перспективі.

Раніше повідомлялося, що останні успіхи ударів українських сил по військових цілях у Криму та аеродромах на території РФ призвели до знищення критично важливих елементів російських зенітно-ракетних комплексів класу "земля-повітря" С-300 і С-400.

Напередодні повідомлялося, що в РФ не вистачає ПВО. І тактика превентивного переможного безʼядерного глобального удару по РФ, свого часу запропонована американськими генералами, тепер виглядає абсолютно адекватним планом.

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