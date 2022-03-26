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РФ "обезголовлює" свою армію: Кремль почав шукати винних у провалі й усуває військове керівництво

26 березня 2022, 16:02

Російське керівництво почало шукати винних у провалі в Україні, і це послаблюватиме їхні позиції.

Кремль почав шукати винних у провалі й усуває військове керівництво/ Reuters

В Росії почали шукати винних у провалі наступу на Україну. Це є ознакою того, що вони самі усвідомлюють свій близький програш у війні.

Та для України це вигідно ще й тим, що Росія таким чином сама "обезголовлює" свою армію. Військове керівництво з досвідом усувають з посад, і це призводить до того, що армія РФ, яка і так понесла серйозні втрати у війні проти України, тепер стане ще слабшою. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі національного телемарафону.

"Шукання винних" – це формальні ознаки того, що вони самі розуміють, що провалилися. По-друге, зняття командирів, які провалилися, які мають певний досвід, і постановка на командування тих людей, які такого досвіду не мають, це послаблюватиме позиції ворога", – сказав радник голови ОП.

Він нагадав, що, за попередньою інформацією, в міністра оборони Росії Сергія Шойгу інфаркт. (Раніше про діагноз Шойгу, який зник з публічного простору і з 11 березня ніде не "світився", повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко – ред.).

Також Арестович зазначив, що в Росії зняли командувача 6-ї армії і нібито 1-ї танкової армії.

Він наголосив, що Україні така ситуація вигідна, адже це усунення з посад командирів з досвідом послаблює російські позиції. За словами радника голови ОП, керувати великими з’єднаннями в армії "за два дні не навчишся".

"Це ще більше послабляє їхні позиції. Тобто в Росії почали шукати винних серед російського військово-політичного керівництва, і цей пошук винних буде обезголовлювати їхню армію ще більше. Ми тут, на полі бою, а вони там – завдяки внутрішнім репресіям. І це дуже добре для нас", – зазначив Арестович.

Раніше Арестович повідомив, що українські військові знищили практично всю 1-шу танкову армію Росії, яка вважалася елітною та однією з найкращих в РФ. За його словами, солдати цієї армії поховані під Харковом і Сумами.

Також раніше українська розвідка повідомила, що в Росії застрелився командир 13-го танкового полку 4-ї танкової дивізії.

Нагадаємо, з початку масштабного вторгнення Росії в Україну армія президента-диктатора Володимира Путіна втратила уже сім генералів. За офіційними даними ЗСУ, загальні бойові втрати окупантів з 24 лютого по 25 березня 2022 року орієнтовно склали 16 тисяч 100 чоловік особового складу.

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