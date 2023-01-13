"РФ може розпастися, це вже не фантазія": є 3 сценарії подій в Росії після її поразки – професор США

Путін триматиметься за владу в Росії до останньої секунди, але на країну-агресорку насуваються руйнівні часи.

Є три сценарії подій в Росії після її поразки, каже професор Олександр Мотиль/ ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Росія уже неспроможна виграти війну проти України. Після поразки країна-агресорка може розпастися на частини або зіткнеться з громадянською війною. Ще один можливий варіант розвитку подій – війна між різними частинами держави.

Про це розповів професор політичних наук Ратгарського Університету США Олександр Мотиль в інтерв’ю ТСН.ua. Він зазначає, що Україна під час цієї війни здивувала міжнародну спільноту, яка не могла уявити перемогу України над Росією і перспективу того, що РФ може перестати існувати.

"А за останніх 11 місяців ми побачили, що все якраз навпаки. Росія вже не спроможна виграти. Її абсолютної перемоги напевно не буде. Україна перемогти може. Є ще відкритим питання, чи переможе. Але принаймні є надія й сподівання, що так і буде", – каже професор.

Ставлення до РФ та її армії у світі дуже змінилося, зазначає Мотиль. Тепер країну-агресорку не приймають як дуже сильну. У міжнародній спільноті уже схиляються до того, що РФ може програти.

Можливі сценарії подій в РФ після поразки у війні

На думку професора, є кілька можливих сценаріїв подій в Росії після її поразки у війні проти України. За його словами, Росія може розпастися на частини, або там може відбутися громадянська війна чи взагалі війна між різними частинами РФ.

"Я особисто переконаний, що це не лише можливо, а й дуже правдоподібно. Це вже не просто фантазія, яка могла б за певних обставин здійснитися. З кожним днем вона стає чимраз більш реальною", – каже науковець.

Хто такий Олександр Мотиль Олександр Джон Мотиль (народився 21 жовтня 1953 року в Нью-Йорку) – американський історик, політолог, поет, письменник, перекладач і художник-живописець. Мешкає в Нью-Йорку. Він є професором політології в університеті Ратґерса в Ньюарку, Нью-Джерсі та спеціалістом щодо України, Росії та Радянського Союзу, пише Вікіпедія.

У той же час Заходу варто подумати, що він робитиме у разі розпаду РФ і утворення на її місці 5-20 незалежних держав, адже це може призвести до громадянської війни і кровопролиття, наголошує професор.

Також він додав, що Путін готовий на все задля збереження своєї влади і триматиметься за неї до останньої секунди.

Перспектива розпаду Росії

Раніше американський професор Олександр Мотиль зазначав, що після відходу від справ російського диктатора Володимира Путіна у країні-агресорці Росії почнеться жорстока боротьба за владу між крайніми правими націоналістами. Під час цієї боротьби РФ втратить залишки військового потенціалу і може розпастися.

Повідомлялося, що в результаті невдач у війні з Україною, а також західних санкцій існує варіант розпаду Росії. Про це говорять західні експерти в сфері зовнішньої політики, які поділилися своїми думками з журналістами Financial Times. Серед основних причин ймовірного розвалу РФ західні експерти виділяють: революцію, громадянську війну, а також політичну дезінтеграцію.

Нагадаємо, дипломат і керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко розповідав, що Росія може почати розпадатися, коли окремі її частини почнуть відчувати, що центр у Москві припиняє реально керувати ними. Тоді вони можуть почати поступово відколюватися, і на Росію чекатиме парад суверенітетів.

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