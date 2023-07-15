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РФ неабияк розлютила Іран: відносини між країнами висять на волосині

Аліна Дембіцька
15 липня 2023, 19:06 оновлено 15 липня, 20:08
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Міністерство закордонних справ Ірану вже викликало "на килим" посла Росії.
Путин, Иран
Між Росією та Іраном розгорівся дипломатичний скандал / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, defence-ua com, скріншот із відео

Між країною-агресоркою Росією та Іраном розгорівся дипломатичний скандал. В Тегерані критикують Кремль за те, що він поставив під сумнів право власності Ірану на три невеликі острови в Перській затоці, які оскаржують Об'єднані Арабські Емірати.

Як пише Iran International, на початку цього тижня Росія приєдналася до арабських держав Перської затоки з вимогою врегулювати суперечку щодо приналежності островів дипломатичним шляхом. В Ірані на таке образилися. Імовірно, Тегеран сподівався, що Москва їх підтримає.

Зазначається, що багато іранських політичних діячів, аналітиків та ЗМІ вкрай незадоволені такими діями Росії та відкрито виказують свої претензії на рахунок країни-агресорки.

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Міністерство закордонних справ Ірану вже викликало "на килим" посла Росії. А міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдолахян і речник уряду Алі Бахадорі написали в окремих повідомленнях, що "Іран не піде на компроміс щодо своїх національних інтересів і територіальної цілісності".

Як зазначив політик-реформіст Елахе Кулаї, припущення, що Росія дбає про інтереси Ірану, повністю суперечить реаліям міжнародних відносин.

"Росіяни ніколи не будуть враховувати інтереси Ірану у своїх відносинах з Іраном чи будь-якою іншою країною", - наголосив Кулаї.

Тим часом колишній законодавець Алі Мотахарі написав у Twitter: "Росія розуміє, що Іран був ізольований через його радикальну антизахідну політику, і йому потрібна підтримка Росії. Поведінка РФ була фактично ще одним попередженням Ірану та його проросійським політикам припинити свою просхідну політику та повернутися до ідеї "ні Сходу, ні Заходу", що було її зовнішньополітичним гаслом після революції 1979 року".

Співучасть Ірану у війні проти України

Раніше британський телеканал Sky News з посиланням на ймовірний контракт між Іраном і Росією повідомив, що Іран продав країні-агресорці РФ різні типи боєприпасів для повномасштабної війни проти України на більш ніж мільйон доларів США.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Іран має отримати покарання за постачання РФ боєприпасів для вбивства мирних українців. Представник ОП запропонував вдарити по заводах дронів в Ірані.

Президент Володимир Зеленський закликав іранців зупинити сповзання на "темну сторону історії", забезпечуючи Москву безпілотниками. У відповідь в Ірані закотили істерику через жорстке звернення Зеленського. Заяви українського гаранта там назвали "брехливими".

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