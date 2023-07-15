РФ загрожує військовий переворот: у Зеленського назвали, хто може підняти заколот

Михайло Подоляк спрогнозував, хто може перехопити владу в РФ.

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Михайло Подоляк не виключив заколот в РФ проти Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Демарш російського генерала Івана Попова (з позивним "Спартак"), який поплатився посадою командувача 58-ю армією, свідчить про те, що в РФ може статися новий бунт, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Насправді, це абсолютно позитивний процес: все, що ми могли припускати з вами: що там всередині маса конфліктів, немає єдності, монолітності, ... всі готові один одному кинджал в спину всадити... і ось поповський демарш зараз ... говорить про те, що ерозія абсолютна вже. Вона переростає в таку вже виразкову, внутрішню хворобу внутрішньополітичної еліти. А ці всі процеси будуть тільки швидко-швидко набирати обертів. Цього буде багато. У якийсь момент або армія, або структурні групи перехоплять владу в Росії", - підкреслив він в інтерв'ю Юлії Латиніній.

При цьому представник ОП не виключає, що на чолі нового бунту в РФ може встати і сам відсторонений від посади Попов.

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"Путін не є переговірником зараз між російськими елітами і глобальними елітами. ... Зараз Путін виявився порожнім. І немає нічого з того, що створювало відчуття потужної держави, взагалі нічого. І є окремі суб'єкти, які бачать, що до них ставляться несправедливо. І вони розлючені. Ця розлюченість може бути реалізована не через бунт одинака, а бунт невеликої, але добре мілітарно навченої групи. Попов (внутрішньо я розумію, що не факт, що це буде Попов) може піти на це", – додав Подоляк.

Раніше Марат Гельман заявив про те, що чеченська армія може піти на Москву. За його словами, результат пригожинського заколоту - всі люди, які здавалися Путіну найближчими і лояльними, тепер під підозрою.

Нагадаємо, Гельман зробив прогноз про майбутнє РФ. На його думку, глава Кремля Володимир Путін створить подобу опричнини, щоб впоратися з наростаючим невдоволенням правлячого класу в РФ.

Раніше Гельман анонсував ключові події на фронті восени. Він переконаний, що це може бути пов'язано з поставками в Україну Західної зброї.

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