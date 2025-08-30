Рус
Кипариси, церква й озеро: росЗМІ показали особняк Януковича в Сочі

Віталій Кірсанов
30 серпня 2025, 18:20
Про те, що Янукович живе в Сочі на вулиці Єсауленка, говорили ще 10 років тому.
РосЗМІ показали особняк Януковича в Сочі
РосЗМІ показали особняк Януковича в Сочі / колаж: Главред, фото: УНІАН, novayagazeta.ru

Коротко:

  • У розпорядженні ЗМІ опинилося кілька виписок із Росреєстру на землю
  • Основна будівля нагадує колишню резиденцію Януковича в Межигір'ї

РосЗМІ провели розслідування, під час якого отримали докази, що екс-президент України Віктор Янукович володіє маєтком у російському Сочі. Про це йдеться в матеріалі "Новой газеты".

Про те, що Янукович живе в Сочі на вулиці Єсауленка, говорили ще 10 років тому, пише видання. Тепер у розпорядженні журналістів опинилося кілька виписок із Росреєстру на земельну ділянку, де розташована основна будівля резиденції. Формальним безстроковим користувачем наділу в них було вказано Сочинський національний заповідник. Вид дозволеного використання ділянки - "для облаштування та експлуатації пансіонату сімейного типу".

У документах зазначено, що в період 2014-2015 років на об'єкті велися будівельні роботи: земляні роботи, будівельно-монтажні роботи, влаштування зовнішніх мереж комунікацій тощо. 11 липня 2017 року заступник міністра природних ресурсів отримав повідомлення про те, що будівництво пансіонату завершено. Однак, судячи з кадастру, об'єкт досі в експлуатацію не введено. Приводом для відмови поставити його на облік, який чиновники озвучували в суді, стала відсутність технічної документації на збудований особняк. Тож зареєструватися там навіть тимчасово все ще не можна. Зате тепер його власник цілком легально може не платити за податок на майно, йдеться в статті.

За супутниковими знімками видно, що сьогодні розміри маєтку вже в кілька разів перевершують ту ділянку в півгектара, на якій спочатку розташовувалася головна будівля, зазначає "Новая газета". Основна будівля із зеленим дахом нагадує колишню резиденцію Януковича в Межигір'ї, тільки трохи скромніша. На території побудували ще кілька будівель, включно з гостьовим і службовим будинками та особистою церквою. По периметру - високі кипариси, які забезпечують постояльцю приватність.

Всередині - мармурові підлоги, які полірували майстри з Донецька, пише видання. З території відкриваються панорамні краєвиди на Чорне море і гірський Кавказький хребет. На території маєтку пробили кілька свердловин глибиною щонайменше 80 метрів, і тепер у резиденції є не лише чиста питна вода, а й власне штучне озеро завглибшки майже в 6 м.

У публікації йдеться, що нинішній управитель маєтку Костянтин Коваленко до 2014 року працював у донецькій корпорації "Міжрегіональний промисловий союз", пов'язаній із благоустроєм оригінального Межигір'я під Києвом. До Коваленка управителькою маєтку була Мілана Лозовська (у дівоцтві Боченкова), яка перебралася до Краснодарського краю з Макіївки Донецької області. Сьогодні жінка тісно пов'язана із сочинською компанією "Щедродар" - її особисту електронну адресу вказано як один із контактів фірми. "Щедродар" і обслуговуюче його селянсько-фермерське господарство належить Любові Садиковій (колишнє прізвище Полєжай), яку називали "цивільною дружиною" Януковича.

"Новая газета" пише, російський паспорт на нове прізвище Садикова отримала після втечі з України. У 2017 році вона отримала статус індивідуального підприємця. Заявлені види діяльності - розведення рогатої худоби, виготовлення сирого молока і харчової продукції, вирощування зернових, овочів, баштанних, грибів, винограду, плодових дерев, чагарників і горіхів, розведення птиці, торгівля.

10 березня 2025 року в елітному житловому кварталі "Сочі Парк" відкрився магазин "ЩедроДар". На сайті магазину розповідається, що на покупця чекають натуральні продукти від фермерського виробника, свіжі молочні продукти, фрукти й овочі, мед, м'ясні делікатеси. У Садикової, за даними видання, є маєток у хостинському селищі Прогрес (Великий Сочі), недалеко від маєтку Януковича. Там є сади, пташники, рибні господарства, пасіки і теплиці. Там же розводять різні види худоби. У маєтку розташовані два житлові особняки на 638 і 644 кв. м.

Її дочка Марія Садикова навчалася на кафедрі цивільного процесу юридичного факультету МДУ. Згідно з даними видання, вона володіє автомобілем Audi Q7 і 148-метровою квартирою в ЖК "Домініон" поруч з університетом.

Яким майном володів Янукович в Україні:

Віктор Янукович володів не тільки Межигір'ям у Київській області, а й 30 гектарами лісових угідь поблизу села Сухолуччя. Там у нього посеред лісу була шикарна резиденція, де він любив збирати друзів-олігархів.

У ніч на 28 січня, під час чергової російської атаки дронів по Україні, окупанти завдали удару по музею, в якому зберігалася колекція ретро-автомобілів, що раніше належали Віктору Януковичу.

Український легендарний поет Юрій Рибчинський розкрив правду про зрадницю України Таїсію Повалій, яка перейшла на бік країни-окупанта РФ. Як розповів Рибчинський, Повалій змінила свою позицію після того, як президент-утікач Віктор Янукович запросив її до своєї Партії регіонів.

Сочи Віктор Янукович нерухомість
