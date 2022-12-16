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"Готуються до великого штурму": британський генерал пояснив, навіщо росіяни "кошмарять" Україну

16 грудня 2022, 23:10
З жовтня росіяни запустили по українських містах понад 1000 ракет, однак Україну та дух її громадян не вдалося зламати.
'Готуються до великого штурму': британський генерал пояснив, навіщо росіяни 'кошмарять' Україну
Британський генерал заявив, що масовані обстріли можуть бути "передвісником" російського наступу / УНІАН, militaryarms.ru

Російські окупаційні війська завдають масованих ударів по українських містах, аби зламати моральний дух українців. Таким чином окупанти готуються до ймовірного повторного наступу на Україну. Про це повідомив колишній заступник головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО Річард Ширрефф в інтерв'ю для Sky News.

Як зазначив генерал, з жовтня росіяни запустили по українських містах понад 1000 ракет, однак Україну та дух її громадян не вдалося зламати.

"Понад 1000 ракет було запущено по Україні саме з цією метою з жовтня. Я думаю, що це було зроблено для того, щоб зламати моральний дух цивільного населення України", - сказав він.

Як відзначив Ширрефф, з огляду на розвідувальні дані й брифінги, масовані удари можуть бути частиною підготовки до повторного російського наступу. Він додав, що росіяни "зачищають" лінії фронту та мобілізують значну кількість цивільних протягом останніх тижнів.

"В результаті відходу з Херсона вони змогли посилити інші ділянки своєї лінії, і росіяни мають тут форму", - додав генерал.

Росіяни готують повторний наступ на Київ

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на поразки та величезну кількість військових проблем, російські окупаційні війська сподіваються повернутися до наступальних операцій на початку наступного року.

Як зазначив Кулеба, за майже 10 місяців повномасштабного вторгнення російська армія ще не повністю виснажена. Саме тому загарбники можуть відновити великий наступ проти України.

Глава МЗС наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього. Він також висловив переконання, що Україна досягне успіху і росіяни не зможуть просунутися вглиб нашої країни.

Про загрозу повторного наступу з боку РФ говорив також радник Офісу президента України Олексій Арестович. "Я думаю, що вони до лютого готують достатню кількість підготовлених підрозділів, укомплектованих до 100 відсотків. Вони готуються перехопити ініціативу на фронті, завдавши кілька серйозних ударів по наших військах. Чи вийде у них це - невідомо. Але плани саме такі", - сказав Арестович.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, російські окупаційні війська готують близько 200 тисяч нових солдатів, які знову будуть штурмувати Київ. Головнокомандувач висловив переконання, що росіяни, як і під час Другої світової війни, десь за Уралом готують нові ресурси.

За його словами, армія РФ може відновити наступ вже в січні 2023 року, але, найімовірніше, навесні. Залужний підкреслив, що Росія розпочне великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.

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війна в Україні війна Росії та України
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