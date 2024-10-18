РФ готує провокацію на території Білорусі: в чому небезпека - Маломуж

Провокація може призвести як мінімум до ескалації, а максимум - до військових операцій.

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Втягування Білорусі у війну / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Голова Центру протидії дезінформації Коваленко повідомляв, що Росія готує провокацію на території Білорусі, метою може стати Мозирський НПЗ. Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж припустив, навіщо це Росії.

За його словами, Росія постійно намагається схилити Лукашенка до війни, але він не шукає приводів для цього, бо знає, що війна створить загрози для нього особисто і його режиму.

"Ось РФ і намагається штучно створити ці умови. Усе це призведе як мінімум до ескалації, а максимум - до військових операцій. Це дуже небезпечно", - сказав він під час чату на Главреді.

Маломуж також наголосив, що уже були десятки спроб розпалити війну між Україною та Білоруссю.

"Зокрема, звинувачення в підготовці нами ударів по НПЗ - абсурд, але це подавалося так, ніби це наші системні підготовчі заходи. Це робилося насамперед для того, щоб підготувати громадську думку до того, що Україна виношує агресивні плани щодо Білорусі і готується до ударів, які створять величезні проблеми білорусам - і військового, і соціального, і економічного характеру", - додає генерал армії України.

Він також підкреслив, що наразі Україна доводити до відома білорусів, що нічого такого не було і не буде, щоб не було розв'язано війну ще й з ними.

"Це завдання наших спецслужб, дипломатів і політичного керівництва", - підсумував колишній голова Служби зовнішньої розвідки України.

Дивіться відео чату з генералом армії України Миколою Маломужем:

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ситуація в Білорусі - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія почала процес перебазування винищувачів МіГ-31К, здатних нести аеробалістичні ракети "Кинджал" на територію Білорусі.

Полковник запасу Олег Жданов говорив, що переносити бойові дії на територію Білорусі потрібно було ще 2022 року, коли звідти в Україну вторгалися російські війська. Саме тоді був сенс наносити удари по тилових об'єктах, базах зберігання, забезпечення і ремонту. Але зараз немає доцільності початку таких військових дій.

Крім того, 30 вересня була оголошена масштабна перевірка боєготовності білоруських військ. В Центрі протидії дезінформації вважають, що це є частиною політики Кремля зі створення напруги на кордоні України з РБ.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

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