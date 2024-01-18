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"Цей проміжок часу дуже спокусливий": дипломат сказав, коли РФ може напасти на країну НАТО

Альона Вороніна
18 січня 2024, 03:45
У росіян руки сверблять напасти на країну Альянсу, бо це підніме ставки. РФ може зробити це між виборами у США та інавгурацією нового американського президента.
Российские военные, Владимир Путин, Валерий Чалый
Дипломат сказав, коли РФ може напасти на країну НАТО/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін, УНІАН

Ризик того, що країна-агресорка РФ може напасти на одну з країн НАТО, зберігається. Така атака цілком ймовірна.

Таку думку висловив голова правління Українського кризового медіа-центру та посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий в інтерв'ю Radio NV. За його словами, під загрозою насамперед перебувають ті країни, які межують з Росією.

"Це країни Балтії, бо це Сувалкський перехід, Білорусь (Сувалкський перехід чи коридор – геополітичний термін, присутній у термінології НАТО, що означає територію навколо Сувалок, Августова та Сейн, яка одночасно з'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО та відокремлює територію російської Калінінградської області й Білорусі), Литва, Польща, але, найімовірніше, країни Балтії", – зазначив Чалий.

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За його словами, Україна не може виснажувати Росію, адже наша держава в рази менша за країну-агресорку. Тому російський диктатор Володимир Путін може зважитися на провокацію проти країни НАТО, навіть продовжуючи війну проти України.

На думку Чалого, якщо Захід у найближчі місяці не надасть Україні достатньо допомоги (не лише зброї, а й фінансової підтримки), то російські окупанти зможуть використати частину своїх сил, що не задіяні у позиційній війні, щоб здійснити провокацію вторгнення до країни НАТО.

Він додав, що не сумнівається у тому, що у росіян "руки сверблять це зробити, бо це підніме ставки". За словами Чалого, окупанти можуть розраховувати на те, що така провокація покаже неспроможність НАТО на швидке реагування.

Дипломат зазначає, що Альянс зараз і справді не здатний відповісти на провокацію, адже не розраховує, що найбільша загроза буде взимку цього року і на початку наступного.

"І якщо вони зараз не дадуть Україні максимальне підсилення, якщо не змінять стратегію, війна прийде до країн НАТО, не сумніваюся навіть у цьому. … Я от прогнозую наступне, ви через пару-трійку місяців побачите такий прогноз, що війна до країни НАТО прийде на початку 2025 року – між виборами у США 5 листопада (2024 року – ред.) і інавгурацією 20 січня (2025 року – ред.) президента нового або того, який залишиться. От цей проміжок дуже спокусливий для того, щоби росіяни як мінімум зробили провокацію проти натівських країн", – зазначив дипломат.

Чи є ризик війни НАТО з Росією

Раніше журналісти Bild опублікували статтю про те, що Німеччина готується до відбиття гібридної атаки РФ на східний фланг НАТО. У матеріалі вони послалися на дані Міністерства оборони ФРН. Згідно зі сценарієм, ескалація може відбутися вже в лютому 2024 року, а кульмінація конфлікту – в травні-червні 2025-го.

Проте після цього в Альянсі зробили заяву про статтю Bild. Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заявив, що матеріал німецьких журналістів видання Bild, згідно з яким "НАТО готується до війни з Росією", заснований на документі, де прописаний навчальний сценарій. Варіанти розвитку подій в сценаріях завжди вигадані. Сам сценарій призначений для того, щоб перевірити військові можливості країн у певній галузі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) оцінили, чи можлива війна НАТО та РФ. Росія намагається посіяти нестабільність і встановити інформаційні умови для майбутніх агресивних дій проти держав-членів НАТО і їхніх сусідів.

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війна в Україні НАТО Валерій Чалий
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