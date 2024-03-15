РФ має бути зруйнована, червоних ліній немає: гучна заява президента Латвії

Едгарс Рінкевичс підтримав позицію президента Франції Еммануеля Макрона.

https://glavred.net/world/rf-dolzhna-byt-razrushena-krasnyh-liniy-net-gromkoe-zayavlenie-prezidenta-latvii-10550351.html Посилання скопійоване

Едгарс Рінкевичс / Колаж: Главред, Фото: Facebook/edgars.rinkevics, epochtimes.ru

Європейські країни не повинні боятися Росії, а Захід не повинен боятися проводити червоні лінії, заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Ми не повинні проводити червоні лінії для себе, ми повинні проводити червоні лінії для Росії і не боятися їх проводити. Україна повинна перемогти, Росія повинна бути переможена. Russia delenda est!", - написав він у Х (колишній Twitter).

Водночас він підтримав президента Франції Еммануеля Макрона та його позицію, який днями закликав європейські країни більше допомагати Україні та ЗСУ.

відео дня

Додамо, що фраза "Russia delenda est!" за аналогією з латинським виразом Carthago delenda est ("Карфаген має бути зруйнований") перекладається як: "Росія має бути зруйнована".

Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу". Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам. Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу. Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.

Відправлення західних військ в Україну

Війська НАТО можуть перекинути в Україну, вважає президент Франції Еммануель Макрон. Він пообіцяв докласти необхідних зусиль для того, щоб російські окупанти не виграли війну.

Обговорення участі військ НАТО у війні в Україні - позитивний сигнал, сказав президент Володимир Зеленський. Гарант очікує, що обговорить цю ініціативу з Макроном у середині березня.

Ракет Taurus і військ ФРН в Україні поки що не буде, сказав міністр оборони Борис Пісторіус. Берлін, як і раніше, побоюється стати, мовляв, учасником війни з Росією.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.