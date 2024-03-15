РФ має бути зруйнована, червоних ліній немає: гучна заява президента Латвії

Європейські країни не повинні боятися Росії, а Захід не повинен боятися проводити червоні лінії, заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.
"Ми не повинні проводити червоні лінії для себе, ми повинні проводити червоні лінії для Росії і не боятися їх проводити. Україна повинна перемогти, Росія повинна бути переможена. Russia delenda est!", - написав він у Х (колишній Twitter).
Водночас він підтримав президента Франції Еммануеля Макрона та його позицію, який днями закликав європейські країни більше допомагати Україні та ЗСУ.
Додамо, що фраза "Russia delenda est!" за аналогією з латинським виразом Carthago delenda est ("Карфаген має бути зруйнований") перекладається як: "Росія має бути зруйнована".
Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася
Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу".
Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам.
Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.
Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.
Відправлення західних військ в Україну
Війська НАТО можуть перекинути в Україну, вважає президент Франції Еммануель Макрон. Він пообіцяв докласти необхідних зусиль для того, щоб російські окупанти не виграли війну.
Обговорення участі військ НАТО у війні в Україні - позитивний сигнал, сказав президент Володимир Зеленський. Гарант очікує, що обговорить цю ініціативу з Макроном у середині березня.
Ракет Taurus і військ ФРН в Україні поки що не буде, сказав міністр оборони Борис Пісторіус. Берлін, як і раніше, побоюється стати, мовляв, учасником війни з Росією.
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