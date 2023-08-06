Москва поскаржилася на атаку БПЛА: перекривали 'Внуково'

Московська влада поскаржилися на атаку невідомих БПЛА сьогодні вдень. В аеропорту у Внуковому запровадили обмеження на виліт і приліт літаків.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, через загрозу ударів безпілотників в аеропорту було запроваджено план "Ковер". Затримано 11 рейсів на виліт і 15 на приліт.
"Сьогодні близько 11:00 була спроба прориву на Москву безпілотника. На підльоті силами ППО був знищений", - стверджує мер Москви Сергій Собянін.
Станом на 12:50 за київським часом обмеження в аеропорту вже зняті. Росіяни звітують про нібито успішну роботу протиповітряної оборони.
Тим часом в мережі публікують фото і відео нібито збитих дронів.
Дивіться відео, як невідомий дрон летить у бік Москви сьогодні вдень:
Атака БПЛА на Москву
Останнім часом російська столиця неодноразово зазнавала ударів невідомих дронів. У всіх атаках Кремль звинувачував Україну.
Наприклад, у травні "пташки" вдарили у вежі Кремля, тоді у Путіна звинуватили Україну в спробі вбити російського президента.
Вже наприкінці липня в Москві знову прогриміли потужні вибухи. Виявилося, що дрони атакували бізнес-центр "Москва-Сіті", де, між іншим, розміщені офіси щонайменше трьох російських міністерств. Потім атака на "Москва-Сіті" повторилася.
Експерт Олександр Коваленко пояснив, що російська ППО не може достатньо протидіяти БПЛА в Москві через низку причин. Зокрема - через високі втрати в засобах ППО на лінії бойового зіткнення в Україні.
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