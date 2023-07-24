"Режим став слабшим": в Росії починається процес переходу влади - Резніков

Спроба державного перевороту в РФ показує, що конфлікт між людьми з оточення Путіна вже розпочався, підкреслив Резніков.

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В Росії починається процес переходу влади / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

У країні-агресорці Росії розпочався процесу переходу влади після невдалого заколоту власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN.

"Цей державний переворот – реальна ілюстрація того, що режим у Кремлі став слабшим. Це означає, що вони вже не такі сильні, як рік тому. Я думаю, що ми побачимо продовження цього так званого конфлікту", - заявив Резніков.

За словами глави українського оборонного відомства, спроба державного перевороту в РФ показує, що конфлікт між людьми з оточення диктатора Володимира Путіна вже розпочався.

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Невдалий бунт Пригожина та заслання у Білорусь

Як повідомляв Главред, 23 червня ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин влаштував держпереворот. Він звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Тоді Пригожин заявив, що 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

Проте вже 24 червня увечері Пригожин зупинив наступ на Москву і розвернув колони "вагнерівців". Як стало відомо, Олександр Лукашенко під час переговорів з Пригожиним умовив його припинити наступ на Москву. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ закрили, а сам ватажок найманців пішов в Білорусь.

Згодом Пригожин вперше виступив в РБ. Власник ПВК Вагнера заявив, що його найманці нібито займатимуться підготовкою білоруської армії, а участь у війні країни-агресорки Росії проти України вони не братимуть.

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