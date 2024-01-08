Україні не вистачатиме зброї і боєприпасів у разі війни між КНДР та Південною Кореєю – Кулик

Наша держава може отримувати менше допомоги від Південної Кореї і США, якщо розгоряться масштабні військові дії на Корейському півострові.

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Україні не вистачатиме зброї і боєприпасів у разі війни між КНДР та Південною Кореєю/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Главред

Якщо між Північною та Південною Кореєю почнуться масштабні військові дії, то зменшиться підтримка України у її боротьбі проти країни-агресорки Росії.

Це призведе до переформатування підтримки з боку США та їхніх союзників. Таку думку висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду.

"Вона (підтримка України з боку США – ред.) вже і без того під питанням, але зараз більше уваги Штатів зосереджено на цьому регіоні (Північній та Південній Кореї – ред.). Це означає, що у нас виникнуть складності не лише з грошима, але і з логістикою поставок військових товарів", – зазначив Кулик. відео дня

Він нагадав, що минулого року Південна Корея була однією з країн-лідерів у постачанні боєприпасів для України і забезпечувала логістику цих поставок з третіх країн.

"Тому якщо зараз там починається активна військова фаза, то Південна Корея, відповідно, буде працювати на власну оборону і поповнення ресурсів. США, у свою чергу, направлятимуть Південній Кореї військову техніку та ракети, які ми могли б купити або якимось чином отримати, в тому числі від країн-партнерів Сполучених Штатів, на які ми розраховуємо у 2024 чи 2025 роках", – сказав Кулик.

За його словами, для нас це критично, тому що ми потребуємо ракет великої дальності та систем ППО.

"Тому Україна вкрай не зацікавлена, щоб на Корейському півострові спалахнуло військове протиріччя. Але у січні 2024 року я бачу низький потенціал для переростання ситуації у велику війну", – додав Кулик.

Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Підтримка України з боку Південної Кореї

Лідер Південної Кореї побував в Україні з несподіваним візитом у липні 2023 року. Тоді лідери двох держав обговорили під час зустрічі подальшу допомогу і післявоєнну відбудову України. Також Юн Сок Йол відвідав Бучу та Ірпінь.

Після цього візиту повідомлялося, що Південна Корея передає Україні великий пакет військової допомоги. Володимир Зеленський закликав Південну Корею "проявити своє лідерство у створенні реабілітаційних центрів в Україні".

У грудні 2023 року повідомлялося, що Південна Корея стала найбільшим постачальником 155 мм снарядів ЗСУ. США свого часу вдалося домовитися про поставку тисяч артснарядів українській армії фактично в обхід законодавства.

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