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Росія отримала від КНДР кілька мільйонів боєприпасів - Sky News

Ангеліна Підвисоцька
28 лютого 2024, 03:30
Північна Корея відправила в Росію 6700 контейнерів з 152-міліметровими і 122-міліметровими снарядами.
Кім Чен Ин, Путін
Північна Корея могла передати РФ більше 3 мільйонів снарядів / Колаж: Главред, фото: скріншот

Росія могла отримати від Північної Кореї мільйони боєприпасів для артилерії. У РФ було відправлено 6 700 контейнерів зі снарядами. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон сік, повідомляє Sky News.

Повідомляється, що в цих контейнерах могло бути понад 3 мільйона 152-міліметрових снарядів, а також 500 тисяч 122-міліметрових снарядів.

"Це може бути суміш з двох видів снарядів, і можна сказати, що було відправлено не менше декількох мільйонів снарядів", - говорить міністр.

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Відзначається, що сотні північнокорейських заводів з виробництва боєприпасів не можуть працювати на всі 100%, бо у них серйозна нестача сировини і електроенергії. Їх виробничі потужності зараз складають всього 30%.

Снаряди Росії від КНДР

Президент України Володимир Зеленський минулого року казав, що КНДР уже передала Путіну мільйон снарядів. Диктатури озброюють країну-агресора краще, ніж демократії допомагають Києву. Зеленський закликав виправити ситуацію.

На початку січня The Wall Street Journal написали, що війська РФ отримують балістичні ракети від КНДР. Пхеньян постачає Москві пускові установки.

Північна Корея восени могла поставити Росії близько мільйона снарядів, зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони. Режим Кім Чен Ина відправив Путіну снаряди 122 та 152 мм.

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