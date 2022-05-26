2% українців досі добре ставляться до Росії, а 92% - погано - опитування

2% українців досі добре ставляться до Росії , А 92% - ненавидять / УНІАН

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну різко погіршилося ставлення українців до країни-агресора.

Зараз 92% опитаних ставляться в РФ погано і тільки 2% - добре, йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 13-18 травня.

"Зараз тільки 2% громадян добре ставляться до Росії, в той час, як 92% – погано, втім, важливо розуміти, що 2% – це близько 500 000 осіб, тобто досить істотна кількість в абсолютному вимірі все одно зберігає, попри очевидні факти, позитивне ставлення до агресора", - йдеться в повідомленні.

Згідно зі звітом соціологів, серед респондентів, які на початку лютого мали погане ставлення до Росії, 97% продовжують його мати, а 3% зараз вибрали варіант "важко сказати".

kiis.com.ua

Кардинально змінилися погляди тих, у кого було добре ставлення до Росії, і тих, хто мав невизначене ставлення до неї. Зокрема, 80% тих, хто раніше добре ставився до Росії, тепер погано ставляться до неї.

Менше, ніж кожен десятий зберіг позитивне ставлення до Росії, хоча ще 12% вирішили зараз відповісти "не визначилися".

Серед тих, хто мав невизначене ставлення до Росії, 97% зараз вже погано до неї ставляться.

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За даними соціологів, у всіх регіонах України абсолютна більшість жителів погано ставляться до Росії, зокрема, на півдні 90% погано ставляться, на Сході – 85% (у той час, як на початку лютого відповідно 45% і 53% добре ставилися до Росії).

Відносно більше за інших продовжують добре ставитися до Росії на Сході – 4%.

Нагадаємо, що серед громадян України, які на початку російської агресії виїхали з України у зв'язку з військовими діями і зараз повертаються в країну, переважають жінки. 94% опитаних вірять у те, що Україна переможе у цій війні, і жоден з опитаних не дав негативної відповіді (6% — вагаються з відповіддю).

Як повідомляв Главред, результати дослідження, проведеного Інститутом когнітивного моделювання разом з Центром Соціальний моніторинг і агентством перша рейтингова система, свідчать, що більшість українців-78% - вірять в перемогу України у війні з Росією.

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