Рейтинг Путіна летить на дно: в ISW назвали причини масового невдоволення

Руслана Заклінська
26 квітня 2026, 12:38оновлено 26 квітня, 13:19
Рейтинг лідера РФ обвалився до рівня найгірших місяців 2022 року.
Рівень підтримки Путіна падає сьомий тиждень поспіль / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, SOTA

Коротко:

  • Рейтинг схвалення Путіна у Росії знижується
  • Рівень довіри впав до 71%, а схвалення - до 65,6%
  • Причинами падіння є великі втрати у війні та посилення цензури

Наприкінці квітня 2026 року рейтинг схвалення в Росії Володимира Путіна стрімко впав. Основними причинами невдоволення лідером є колосальні воєнні втрати та агресивна цензура. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з даними державного центру ВЦВГД, рівень підтримки лідера РФ знижується сьомий тиждень поспіль. Станом на 19 квітня він впав до 65,6% (тижнем раніше був 66,7%). Показник довіри до Путіна також просів - до 71%.

Незалежний "Левада-центр" фіксує ще більш тривожну для Кремля динаміку. У березні 2026 року рейтинг впав до 80% - це найнижчий показник з листопада 2022 року, коли Росію сколихнула непопулярна "часткова мобілізація". Для порівняння, ще восени 2025 року підтримка Путіна стабільно трималася на рівні 88%.

За даними ISW, адміністрація президента РФ уже почала "гасити пожежу". Державним ЗМІ надійшла вказівка або взагалі не публікувати дані соціології, що свідчать про падіння, або посилатися на більш "зручні" цифри фонду "Общественное мнение""(ФОМ), де рейтинг традиційно вищий і тримається на рівні 76%.

Проте навіть лояльний до влади ФОМ визнає, що з лютого по квітень 2026 року підтримка Путіна скоротилася на 4 відсоткові пункти.

Аналітики виділяють три головні фактори "втоми" від режиму після чотирьох років повномасштабної війни. Першим фактором є постійне зростання кількості жертв серед мобілізованих та контрактників. Також невдоволення у населення викликає посилення цензури в інформаційному просторі та загальне накопичення соціально-економічного тиску на населення.

Як зазначили в ISW, деякі фракції в Кремлі, що виступають проти надмірних обмежень, можуть навмисно дозволяти публікацію "поганих" цифр, щоб змусити Путіна переглянути політику цензури.

Блокування інтернету в РФ - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, із початку березня у Москві фіксують масштабні перебої з мобільним зв’язком та інтернетом, що вже завдають бізнесу мільйонних збитків. Збої торкнулися всіх основних мобільних операторів.

У Кремлі пояснюють відключення "міркуваннями безпеки" та заявляють, що такі заходи можуть тривати стільки, скільки буде потрібно.

Також російський диктатор Володимир Путін фактично визнав початок спаду російської економіки, що може свідчити про серйозну кризу. Економіст і колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов заявив, що економічна модель Росії, яка трималася на бюджетних вливаннях після початку війни та санкцій, вичерпала свій ресурс.

Крім цього, 24 квітня Путін уперше публічно визнав відключення мобільного інтернету в РФ, пояснивши це "захистом від терористичних атак". За словами диктатора, обмеження діють у великих містах і прикордонних регіонах, а попереджати про них заздалегідь влада не може.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

