Революційна ситуація: у РФ заговорили про заміну Путіна - Washington Post

Володимир Путін / Reuters

У Росії вже в повний голос заговорили про можливість заміни вищого керівництва на чолі з Володимиром Путіним.

Еліти в РФ всерйоз стурбовані ситуацією, що складається на тлі провалів у війні в Україні. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Представники російської еліти починають говорити про можливу зміну керівництва так, як ніколи раніше більш ніж за 20 років правління диктатора Володимира Путіна, наголошується в матеріалі.

При цьому видання уточнює, що ніхто не може сказати, як і коли це може статися.

"Ми почали входити в революційну ситуацію. Всі чекають щось інше, ніж те, що відбувається зараз: іншого керівництва, іншої війни. Яструби хочуть більш жорстких дій. Голуби взагалі не хочуть війни. Назріває час зміни політичної системи. Але як це станеться, я не знаю", – розповів співрозмовник.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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