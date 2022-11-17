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"Республіканці" перемагають у Палаті представників: Байден заявив, що готовий з ними працювати

17 листопада 2022, 08:30

До нижньої палати Конгресу США повертається ідеологія Дональда Трампа, у якого є серйозний вплив на Республіканську партію, відзначили журналісти.

Конгрес США, Байден
"Республіканці" в Палаті представників попсують нерви Байдену - CNN / Колаж Reuters

Республіканська партія перемагає на проміжних виборах до Конгресу США в Палаті представників. Політичній силі вдалося подолати поріг в 218 місць. "Республіканці" можуть пригальмувати реалізацію політики президента Джо Байдена на найближчі 2 роки. Сам господар Білого дому вже привітав опонентів і заявив про готовність до спільної роботи.

Як повідомляє CNN, "республіканці" перемагають "демократів" на виборах до нижньої палати американського парламенту. Їм вдалося подолати поріг у 218 місць.

Також відомо, що в Джорджії ще тривають вибори в Сенат. За підсумками другого туру в грудні стане зрозуміло, яка більшість буде в "демократів".

На думку журналістів, перемога Республіканської партії в Палаті представників завершить другий термін перебування "демократки" Ненсі Пелосі на посаді спікера вже в січні.

Крім того, очікується повернення впливу ідеології 45-го президента США Дональда Трампа, у якого серйозний авторитет в лавах "республіканців".

Що означає перемога "республіканців" у Палаті представників

CNN прогнозує, що Байден може зіткнутися з проблемами в реалізації політики "демократів". Можуть виникнути сутички між "республіканцями" і Білим домом через податкову політику і навіть обсяги допомоги США Україні".

"Нова Палата представників під керівництвом республіканців ймовірно зробить життя Білого дому нещасним до кінця президентського терміну Байдена, як президент визнав перед виборами, коли він сказав журналістам, що втрата більшості Демократичної партії зробить ситуацію "складнішою", - підкреслили журналісти.

Байден привітав Республіканську партію

В заяві Білого дому сказано, що президент США Джо Байден привітав "республіканців" з отриманням більшості в Палаті представників. Він готовий працювати з ними на благо американців.

"Американський народ хоче, щоб ми працювали для нього... Щоб ми зосередилися на питаннях, які мають для нього значення, і щоб зробити його життя кращим. І я буду працювати з будь-яким - республіканцем або демократом, - хто готовий працювати зі мною, щоб досягти результатів", - підкреслив Байден.

Нагадаємо, експерт з питань міжнародної політики і Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса говорив, що якщо в Конгрес США за підсумками виборів пройде багато прихильників Трампа, військова допомога Україні може бути скорочена. Не виключається сценарій серйозних закликів до перемовин з РФ.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що перемога Республіканської партії на виборах до Конгресу може стати великою проблемою для Києва. Постачання потрібних українській армії озброєнь можуть сповільнитися.

Дивіться відео ТСН - що буде з військовою підтримкою України після виборів до Конгресу США

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