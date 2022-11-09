Вибори у США: Жданов розповів, що буде з військовою допомогою у разі перемоги республіканців

Жданов заявив, що перемога республіканців стане проблемою для України / Фото УНІАН, Reuters

Перемога республіканців у Конгресі США позначиться негативно на бойових діях в Україні, оскільки Штати можуть уповільнити темпи надання зброї на потреби української армії. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю для ТСН.ua.

"Для нас це буде величезна проблема. Справа в тому, що десь потрібно буде брати зброю, якою ми сьогодні воюємо. У нас запасів немає. Ми воюємо з коліс: все, що приходить, йде одразу на передову", - зазначив Жданов.

Як нагадав експерт, новий Конгрес приступить до виконання обов'язків у січні 2023-го. Тож, є ще півтора місяці, щоби дочекатися гарантій від президента США.

"Подивимося, чи виконає свою обіцянку Джо Байден щодо затвердження в Конгресі 50 млрд доларів на наступний рік для військово-технічної допомоги Україні. Це може стати для нас більш-менш стабільною гарантією того, що військова допомога в межах цього бюджету буде нам надходити", - додав він.

Військова допомога від США

Раніше політичний аналітик, історик (США) Армен Чібухчян пояснив, чому США досі не надають зброю по ленд-лізу. За його словами, ленд-ліз від США для України уже діє. Але це не класична його форма, тому не варто очікувати, що до нас рушать одразу каравани усілякої зброї. Якби це була класична форма, як під час Другої світової війни, то Україна загрузла б у боргах. Але США не хочуть допустити цього.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, у США свій погляд на перебіг війни Росії проти України. Вони сподіваються, що країна-агресорка РФ повністю вичерпає свій військовий потенціал.

"На мій погляд, у США є своє бачення перебігу цієї війни. Розуміючи наші можливості і можливості РФ, вони роблять так, щоб Росія повністю вичерпала свій військовий потенціал. Вони намагаються зробити так, щоб завтра ніхто не міг оголосити ще одну хвилю мобілізації, зібрати армію і рушити на західні країни", - каже Жданов.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що нинішня ситуація в Україні визначає геополітику в усьому світі. США вже почали втрачати важелі управління через те, що Україна "занадто швидко" виграє на полі бою проти Росії.

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