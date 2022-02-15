"Певний ажіотаж зараз є": українці розкуповують зброю і патрони на тлі загрози вторгнення РФ

Продавці магазинів розповіли, що у них зросла кількість покупців
У Харківській області, що межує з Росією, місцеві жителі готуються до можливого вторгнення Росії. Вони запасаються зброєю і патронами.
У збройових магазинах Харкова останнім часом спостерігають певний бум, пише "ТСН".
Як розповіли продавці магазинів, зараз у них зросла кількість покупців. Вони пачками розкуповують знаходяться в наявності патрони і зброю.
"Певний ажіотаж зараз є. Патрони розкуповують, зброю розкуповують. Сказати, що нічого немає, не можу. Беруть певні калібри, беруть кульові патрони, на гладкоствольну зброю, на нарізну, 7,62, 308-й, 223-й калібр. Беруть ті патрони, які більше для самооборони і полювання", - розповів журналістам представник магазину ZBROIA.
Загроза вторгнення Росії
Нагадаємо, раніше журналісти британського видання The Guardian опублікували матеріал про те, що президент США Байден провів телефонні переговори з лідерами ЄС і НАТО, під час яких заявив про готовність Росії до військового вторгнення в Україну найближчими днями. Як стверджує Преса, операція може початися з авіаударів.
Крім цього, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Росія планує вторгнення в Україну і може зробити це на цьому тижні. За його словами, докази досить очевидні.
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