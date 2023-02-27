Рішення Путіна про вторгнення в Україну: шеф ЦРУ назвав, що зіграло головну роль

Володимир Путін роками готував вторгнення в Україну, впевнений Вільям Бернс.

Вільям Бернс розповів про мотивацію Володимира Путіна / УНІАН

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс розповів, як президент РФ Володимир Путін готував вторгнення в Україну.

"Роками, особливо в останні роки, я спостерігав, як Путін звужував коло своїх радників, і це було коло, в якому він цінував лояльність, а не компетентність", — сказав він в інтерв'ю CBC News.

Шеф ЦРУ пояснив, що в оточенні Путіна була група людей, яка, як правило, говорила йому те, що він хотів почути, і - або, принаймні, за ці роки зрозуміла те, що сумніватися в його судженнях "не для підвищення кар'єри".

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"І тому, на мою думку, це був один з найглибших недоліків у прийнятті рішень в Росії безпосередньо перед війною, оскільки таке тісне коло людей підкріплювало глибоко помилкові припущення один одного", — пояснив він.

За словами співрозмовника, головною мотивацією Путіна було бажання увійти в історію так званим "великим полководцем".

"Він (Путін - ред.) вірив, що Україна слабка і розділена, він думав, що Захід відволікся, і він думав, що модернізував російську армію до такого рівня, коли вона була здатна на швидку, рішучу перемогу. Звичайно, виявилося, що кожне з цих припущень було глибоко помилковим", - додав Бернс.

Раніше Бернс повідомив, що Китай розглядає ймовірні плани постачання РФ летальної зброї для війни проти України.

Разом з тим він зазначив, що остаточне рішення Пекіном ще не прийнято. Про це він повідомив в інтерв'ю CBS News.

"Ми впевнені, що китайське керівництво розглядає можливість надання (Росії – ред.) летальної зброї", — підкреслив директор ЦРУ.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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