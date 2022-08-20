"Розвал і хаос": експерт пояснив, чим відгукнеться для Росії путінська авантюра з нападом на Україну

Експерт пояснив, чим відгукнеться для Росії путінська авантюра з нападом на Україну/ https://ua.depositphotos.com/

Директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін заявив про те, що путінська авантюра з повномасштабним нападом на Україну скінчиться неконтрольованим розвалом Росії. Таку думку експерт висловив під час чату на Главреді.

"Розвал і хаос. Там вже нічого зрозуміти буде не можна. Будуть війни, будуть якісь з'ясування між собою. Це просто буде повний розвал Росії, причому неконтрольований. Єдина сила, яка хоч якось зможе впливати на цей процес – це тільки українська армія", - говорить він

Майбутнє післявоєнної Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.

Інші новини: