Зруйновані тисячі будинків, є загиблі: жорсткі повені й снігопади наробили біди в Європі

Негода не оминула й Україну – в Одесі через сильні опади підтоплені вулиці, вода заливає укриття, підвали і паркінги та затоплює автомобілі на дорогах.

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Повінь у Польщі/ колаж: Главред, фото: rmf.fm

Негода наробила біди у Східній Європі – у багатьох країнах повені, снігопади і лавини. Так, у Польщі, Румунії та Чехії продовжує загострюватися ситуація з повенями, а в Австрії снігопади й лавини. Також через рясні опади у Словаччині та Угорщині є загроза виходу Дунаю з берегів, повідомляє 24 канал.

У Польщі щогодини погіршується ситуація з повенями. Через циклон "Борис", який спричинив рясні дощі з 12 вересня, різко підвищилися рівні води, особливо на південному заході країни. Від повені найбільше постраждали Нижньосілезьке та Опольське воєводства, хоча під загрозою також знаходяться Сілезьке й Малопольське. У місті Клодзко через загрозу повеней вже почалася евакуація місцевого населення. Поки що про жертви чи руйнування у Польщі не повідомляється, проте влада попереджає, що ситуація може погіршитися. У той же час синоптики зазначають, що цього року опадів випало навіть більше, ніж під час великої повені 1997 року.

відео дня

Ще гірша ситуація спостерігається в Румунії. Там через повені були зруйновані тисячі будинків, уже відомо про 4 загиблих. Відомо, що пошкоджень зазнали близько 5 тисяч будинків, а 25 тисяч знеструмлені.

Також через повені був оголошений найвищий рівень загрози у Чехії. Підтоплення загрожують кільком регіонам, зокрема Єсеніцькому та Опавському. Про найвищу загрозу повені було оголошено у 38 населених пунктах. У Празі підняли захист і, зокрема, закрили зоопарк. Очікується, що стихія продовжить посилюватися.

У той же час в Австрії зафіксовані снігопади та сходження лавин. У Тіролі зійшла лавина, коли в горах перебувала група з 30 туристів. Одна людина зникла, її пошуки тривають.

У Словаччині та Угорщині очікують, що через негоду може підвищитися рівень річки Дунай. Очікується, що пік повені може досягти 8 метрів і накрити регіони вже наступного тижня. Рятувальники готуються до можливих наслідків.

Одесу підтоплює через дощі

Негода не оминула й Україну. Так, після сильних опадів в Одесі підтоплені вулиці, вода заливає укриття, підвали і паркінги.

Підтоплення в Одесі/ скрін

Дивіться відео повеней в Одесі 15 вересня:

Напередодні в Укргідрометцентрі попереджали про сильні дощі та грози в частині областей України у неділю, 15 вересня.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища. 15 вересня у західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях грози; у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, вдень і у Одеській областях значні дощі; на лівобережжі пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий", – йдеться у попереджені Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що у нашій державі вдарить аномальна спека – стало відомо, де в Україні буде +29 градусів. Погода упродовж тижня буде дивувати занадто високими як для вересня температурами повітря. Спека накриє низку регіонів нашої держави.

Також раніше повідомлялося, що 14-15 вересня Україну накриє шторм. В суботу та неділю, 14-15 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі.

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