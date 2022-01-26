Розмова Путіна з ватажками "ЛДНР" і ситуація біля кордонів України: у Кремлі розповіли про плани РФ

Путін не планує нових телефонних розмов з "ЛДНР" - Пєсков / Reuters

Президент РФ Володимир Путін наразі не збирається проводити телефонні розмови з керівниками російських анклавів "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, спікер Кремля сказав, що глава РФ поки що не планує говорити з керівниками так званих "ЛДНР" на окупованому Донбасі у зв'язку з ситуацією біля кордонів України.

"Ні, наразі таких планів немає", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Плани у Росії про визнання "ЛДНР" на Донбасі

Російські депутати Держдуми від фракції Комуністичної партії (КПРФ) раніше внесли на розгляд парламенту проект звернення до президента Володимира Путіна про визнання "ДНР" і "ЛНР". У документі йдеться про те, що парламентарі просять главу РФ визнати "утворення" на Донбасі в якості "самостійних, суверенних і незалежних" держав. Також вони закликають Путіна провести перемовини з лідерами так званих "ЛДНР" з метою встановлення режиму правового співробітництва.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін про документ не знає. Керівництво РФ розглядатиме питання щодо "ЛДНР" у тому випадку, якщо відбудеться голосування.

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читайте також"Нехай собі малюють на лобі червоні лінії": Єрмак відповів на відомості про перемовини України з "ЛДНР"Глава МЗС РФ Сергій Лавров розповів про те, що Москва поки що не збирається визнавати "ЛДНР". За його словами, ці утворення, мовляв, самі відкликали результати своїх "референдумів про незалежність" в обмін на підписання "Мінська".

24 лютого в КПРФ оголосили про те, що Рада Держдуми РФ розгляне проект звернення до Путіна щодо "ДНР" та "ЛНР" у лютому.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що якщо Росія офіційно визнає "ЛДНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей, це означатиме вихід Москви з Мінських угод.

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