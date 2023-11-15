Розбірки Пекіна з Вашингтоном: коли армія КНР буде готова відповісти США – прогноз

Китай ніколи не відмовлявся від Тайваню, впевнений Віталій Кулик.

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Віталій Кулик спрогнозував результати переговорів лідерів Китаю і США / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик спрогнозував результати майбутньої зустрічі лідерів США і Китаю Джо Байдена і Сі Цзіньпіна.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, Сполучені Штати вимагатимуть зниження військової підготовки Китаю проти Тайваню, а також будуть говорити про військову загрозу та висловлювати свою стурбованість цими підготовками.

"Китай в той же час буде говорити, що Сполучені Штати підтримують сепаратизм і заперечують формулу "одна країна – дві системи". Китай ніколи не відмовлявся від Тайваню. Мовляв, є рівень допомоги, давайте на ньому зупинимося", - не виключив експерт.

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Разом з тим він не виключає, вже до 2027 року китайська армія проведе основні модернізаційні процеси і буде мати достатньо військового потенціалу, щоб протистояти будь-кому, хто впишеться за Тайвань.

"Тому для Байдена важливо знизити загрозу, хоча б символічно, а для Китаю важливо, щоб американці там не посилювалися", - додав Кулик.

Раніше повідомлялося, що перемога Трампа на виборах може призвести до війни США та Китаю. Політика Дональда Трампа на посаді президента США, ймовірно, буде спрямована на поглиблення конкуренції з Китаєм у сфері економіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що нові військові переговори США і Китаю пріоритет для зустрічі Байдена і Сі. Ключовою темою переговорів між президентом США Джо Байденом і лідером КНР Сі Цзіньпіном стане відновлення військових зв'язків між двома країнами.

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