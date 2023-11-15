УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Розбірки Пекіна з Вашингтоном: коли армія КНР буде готова відповісти США – прогноз

Олексій Тесля
15 листопада 2023, 05:00
Китай ніколи не відмовлявся від Тайваню, впевнений Віталій Кулик.
Кулик, Китай, США
Віталій Кулик спрогнозував результати переговорів лідерів Китаю і США / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик спрогнозував результати майбутньої зустрічі лідерів США і Китаю Джо Байдена і Сі Цзіньпіна.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, Сполучені Штати вимагатимуть зниження військової підготовки Китаю проти Тайваню, а також будуть говорити про військову загрозу та висловлювати свою стурбованість цими підготовками.

"Китай в той же час буде говорити, що Сполучені Штати підтримують сепаратизм і заперечують формулу "одна країна – дві системи". Китай ніколи не відмовлявся від Тайваню. Мовляв, є рівень допомоги, давайте на ньому зупинимося", - не виключив експерт.

відео дня

Разом з тим він не виключає, вже до 2027 року китайська армія проведе основні модернізаційні процеси і буде мати достатньо військового потенціалу, щоб протистояти будь-кому, хто впишеться за Тайвань.

"Тому для Байдена важливо знизити загрозу, хоча б символічно, а для Китаю важливо, щоб американці там не посилювалися", - додав Кулик.

Раніше повідомлялося, що перемога Трампа на виборах може призвести до війни США та Китаю. Політика Дональда Трампа на посаді президента США, ймовірно, буде спрямована на поглиблення конкуренції з Китаєм у сфері економіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що нові військові переговори США і Китаю пріоритет для зустрічі Байдена і Сі. Ключовою темою переговорів між президентом США Джо Байденом і лідером КНР Сі Цзіньпіном стане відновлення військових зв'язків між двома країнами.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини США Тайвань Віталій Кулик новини Китаю
Реклама

Головне за день

Байден і Сі Цзіньпін на зустрічі спробують "погасити гарячу фазу" між країнами – Кулик

Байден і Сі Цзіньпін на зустрічі спробують "погасити гарячу фазу" між країнами – Кулик

01:40 Світ
"У ворога є успіхи": журналіст розповів про жорсткі бої за Авдіївку

"У ворога є успіхи": журналіст розповів про жорсткі бої за Авдіївку

00:25 Україна
У окупантів втрати під Авдіївкою більші, ніж у Бахмуті - Зеленський

У окупантів втрати під Авдіївкою більші, ніж у Бахмуті - Зеленський

22:58 Україна
Всі головні новини

Останні новини

05:30

Росія змушує викрадених українських дітей плести маскувальні сітки - ЗМІ

05:00

Розбірки Пекіна з Вашингтоном: коли армія КНР буде готова відповісти США – прогноз

04:30

Ви поливали вазони неправильно: трюк з льодом, який не дозволить рослинам гнити

04:00

Військовий експерт пояснив, у чому буде винятковість F-16 для ЗСУ

03:32

Гороскоп на грудень 2023 для Терезів: чим здивує перший місяць зимиВідео

Байден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитись від підтримки Росії - КуликБайден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитись від підтримки Росії - Кулик
03:00

Анна Кошмал здивувала фігурою в спідній білизні і догори дриґом

02:32

Картопля на пюре звариться в 2 рази швидше: хитрощі, якими користуються одиниці

01:40

Байден і Сі Цзіньпін на зустрічі спробують "погасити гарячу фазу" між країнами – Кулик

00:25

"У ворога є успіхи": журналіст розповів про жорсткі бої за Авдіївку

Реклама
14 листопада, вівторок
23:37

Сергій Притула "наїхав" на кота Степана та назвав його уклоністом - що сталося

22:58

У окупантів втрати під Авдіївкою більші, ніж у Бахмуті - Зеленський

22:39

Юрій Горбунов емоційно висловився про хейтерів: "Хочеться побажати всім!"

22:36

"Різко стало погано": Мірзоян прямо розповів, від чого померла Ніна Матвієнко

22:28

Потрібно знайти "дивний" листочок за 8 секунд: лише одиниці впораються із завданням

21:49

Вривається буря за бурею: Україну накриває потужна магнітна буря

21:42

Чому не можна казати "льготи": є лише один правильний варіант цього слова

21:40

Найстрашніші дні: співачка Лоліта цинічно висловилася про початок вторгнення Росії в Україну

21:39

В Ізраїлі зробили гостре зауваження генсеку ООН Гутеррешу: підігравав терористам

21:17

Микита Добринін "засвітив" свою дівчину

21:03

Коли в Україні можуть підняти тарифи на світло і тепло: відповідь Міненерго

Реклама
20:56

Павуків у вашому домі більше не буде: геніальний лайфхак із 2 інградієнтів

20:40

Онука Алли Пугачової оголосили в розшук судові пристави - росЗМІ

20:39

Увірветься шалений вітер: Україна буде "плавати", а місцями засипле снігом

20:33

Це буде проблемою для ворога: в ЗСУ назвали головне завдання на зимовий період

20:23

Скандал з Фаріон отримав продовження: екс-нардепка поскаржилась ОП на військових

20:21

Були дозаправки мить у повітрі: у Повітряних силах розповіли, чому затягнулася повітряна тривога

20:06

В Україні не мобілізуватимуть ще одну групу людей: хто потрапив до списку

19:47

Найсильніший ритуал на здоров'я: мольфар сказав, як позбутися втомиВідео

19:46

3 роки в'язниці: стало відомо, скільки Остапу ступці хочуть дати за п'яну ДТП

19:42

Могли полювати конкретно на нього: ДБР розкрили деталі удару по 128 бригаді

19:34

Кішці потрібна термінова допомога, якщо вона робить одну дію

19:22

Дружина Цукерберга показала, як виглядав медіамагнат на першому побаченні з нею

19:10

Навіщо окупанти штурмують АвдіївкуПогляд

19:06

"Чіткий план перемоги": Єрмак вперше розповів про 2 головні цілі для Зеленського

18:46

Як самому полагодити блискавку: нескладні поради, які допоможуть кожному

18:32

На війні загинув учасник проекту "Майстер Шеф"

18:10

РФ націлилась на два міста, посилює удари дронами: Сирський розкрив колосальні втрати ворога

17:58

Пентагон в обхід санкцій закуповував російську нафту - WP "злило" подробиці

17:53

Зірка "Будиночку на щастя" змінила ім'я та розкрила причину цього рішення

17:43

Активно вербують українців: ГУР повідомило про підготовку окупантів до зимової атаки

Реклама
17:38

Український спортсмен утік від мобілізації у ЄС та зробив цинічну заяву

17:30

Військову допомогу Україні припинять: Словаччина повідомила НАТО про рішення

17:19

РФ готує "броне кулак" і націлилася на захоплення двох міст: де чекати на штурм

17:18

Невтішний прогноз: The Economist розповіли, скільки триватиме війна в Україні

17:10

В ЄС дали задню: Кулеба розповів, чому Україна не отримає мільйон снарядів

17:07

Ракетний удар по 128 бригаді на Запоріжжі: в Міноборони назвали винних у трагедії

17:04

Пародіює Пугачову і Распутіну: ЗМІ розповіли, як Лорак стала "клоунесою" у Пєскова

17:03

Пройти вдома 5000 кроків – легко: як схуднути за допомогою ходьбиВідео

16:32

Неймовірна оптична ілюзія для обраних: лише одиниці можуть знайти кота в саду

16:31

Чому кіт висовує язик: причини, про які ви не замислювалися

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти